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NFL／川普施壓干預華盛頓球場計畫 要求恢復紅人隊名

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
NFL華盛頓紅人（Washington Redskins）2020年更名為華盛頓指揮官（Washington Commanders）。 美聯社
NFL華盛頓紅人（Washington Redskins）2020年更名為華盛頓指揮官（Washington Commanders）。 美聯社

美國總統川普今天揚言，除非職業美式足球聯盟NFL球隊華盛頓指揮官將隊名改回華盛頓紅人，否則他將出手干預在華盛頓特區興建新美式足球場的計畫。

路透社報導，過去數十年來，這支球隊的隊名備受爭議，挨批帶有種族歧視色彩，並與美國對原住民種族滅絕的歷史有關，因此在2020年將隊名由華盛頓紅人（Washington Redskins）更名為華盛頓指揮官（Washington Commanders）。

川普過去曾多次呼籲華盛頓指揮官將隊名改回華盛頓紅人，也曾要求美國職棒大聯盟MLB球隊克里夫蘭守護者（Cleveland Guardians）將隊名改回原本的克里夫蘭印地安人（Cleveland Indians），他今天進一步表示自己可能採取正式行動。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我可能會對他們設限，如果他們不將隊名改回原來的『華盛頓紅人隊』，不換掉『華盛頓指揮官』這個荒謬的隊名，我不會同意他們在華盛頓興建新的球場。」

這支球隊1997年將主場從華府遷至馬里蘭州郊區的蘭德歐弗（Landover），但在今年稍早與哥倫比亞特區政府達成協議，預計將於2030年返回華盛頓，興建並啟用一座新球場做為新主場。

華盛頓指揮官球團尚未回覆置評要求。

部分球迷基於傳統，支持將隊名改回華盛頓紅人，但包括美洲印第安人民族會議（National Congress ofAmerican Indians）、美洲印地安人事務協會（Association on American Indian Affairs）和文化生存協會（Cultural Survival）等原民團體都強烈反對改回原名。

不過，至少有一個原民團體－美洲原住民守護者協會（Native American Guardian's Association）支持使用「紅人」這個舊名，並主張在「運動、教育和公共生活層面上，滿懷敬意使用美洲原住民名稱和形象」。

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川普 美國 華盛頓

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