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電競／閃電狼凱撒路NaiLiu奪FMVP 感謝追夢的自己沒放棄

中央社／ 台北21日電
台灣戰隊閃電狼（FW）在APL傳說對決超級職業聯賽，逆轉勇奪世界冠軍。閃電狼戰隊臉書
台灣戰隊閃電狼（FW）在APL傳說對決超級職業聯賽，逆轉勇奪世界冠軍。閃電狼戰隊臉書

台灣戰隊閃電狼（FW）在APL傳說對決超級職業聯賽，逆轉勇奪世界冠軍，獲得FMVP的凱撒路選手NaiLiu（王子修）今天感性地表示，感謝當初那個勇敢追夢的自己沒有放棄。

總獎金50萬美元（約新台幣1470萬元）的APL傳說對決超級職業聯賽在泰國曼谷舉行，已經多年未嚐世界冠軍滋味的台灣戰隊閃電狼，這次頂著台港澳GCS賽區春季職業聯賽冠軍頭銜，一路過關斬將晉級採BO7賽制的冠軍戰，最後還上演「讓2追4」的逆轉戲碼、擊敗泰國戰隊EA（EArena），高舉冠軍獎盃。

在關鍵決勝第6局，閃電狼僅花不到10分鐘就料理對手摘冠，榮膺冠軍賽最有價值選手（FMVP）的凱撒路選手NaiLiu（王子修）接受中央社採訪時說，感覺這場勝利來得太突然，畢竟沒有花過多時間，「當下很興奮，也有一些好像不真實的情緒」。

有預感會拿到FMVP，NaiLiu在賽後訪問環節興奮大喊「我是世界第一凱撒路。」他直言，從2022年初加入閃電狼後，等這座世界冠軍已經超過3年，如今終於圓夢。NaiLiu感謝當初那個勇敢追夢的自己沒有放棄，「其實有一度不想打了，畢竟付出更多努力，成績卻不如預期，有點心灰意冷，打起來很挫敗。」

所幸經過自我開導後，NaiLiu想通，事情並沒有這麼嚴重，就算賽季失利，還有下一季可以拚，「可能之後面對賽事不會這麼有壓力，凡事都有可能，只要自己拚盡全力。」

陸續在ACS校園聯賽、GCS職業聯賽稱王，如今NaiLiu拿下世界冠軍完成生涯最後一塊拼圖，他感謝公司網銀國際的栽培，接下來目標放眼夏季賽，希望團隊改善前2局比較慢熱問題，「生涯的冠軍數當然是愈多愈好。」

台灣戰隊閃電狼（FW）在APL傳說對決超級職業聯賽吸引不少當地粉絲。閃電狼戰隊臉書
台灣戰隊閃電狼（FW）在APL傳說對決超級職業聯賽吸引不少當地粉絲。閃電狼戰隊臉書

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