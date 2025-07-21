世大運／馮翊新來自桌球世家 展大將之風受期待

中華桌球男子代表隊今天在萊茵魯爾世大運團體賽摘下賽史首面金牌，其中來自桌球世家的馮翊新，個人獨攬2點成為奪金功臣，展現大將之風，未來性備受期待。

中華桌球代表隊始終無緣世界大學運動會團體賽金牌，尤其男子團體已經連兩屆摘下銀牌，不過這次在萊茵魯爾世大運，由巴黎奧運國手「柚子同學」高承睿領軍，搭配馮翊新、黃彥誠及張秉丞組成的桌球男團，今天在金牌戰以3比2力退強敵中國，終於打破魔咒。

在高承睿的發揮不如預期情況下，22歲的馮翊新挺身而出承擔重任，個人獨攬2點勝利，不僅在首點幫助中華隊開出紅盤，最後決勝第5點又漂亮收尾，成為中華桌球男團奪金的重要功臣。

目前世界排名50名的馮翊新來自桌球世家，爺爺馮弘毅是桌球教練，父親馮泰龍也曾入選國手，馮翊新在耳濡目染下開始接觸桌球，展現不錯的天賦，很快就在賽場上嶄露頭角，今年甚至遞補參加桌球世界盃、打進男單16強，而且在亞洲盃拍落「韓國一哥」張禹珍，繳出能與世界一流選手一搏的實力。

曾帶過馮翊新的教練江鈞維接受中央社採訪時認為，馮翊新的打法全面，搭配極佳的相持能力，加上訓練認真、個性沉穩，近年又赴德國甲級聯賽俱樂部的磨練，即便現在是中華隊第3男單，但未來絕對還有持續進步的潛力，「他從高中就有很棒的抗壓能力，真的蠻有大將之風。」

幫助中華男團取得聽牌優勢的黃彥誠年僅22歲，與馮翊新同樣來自桌球世家，師承桌球名將「小霸王」吳文嘉，並在去年桌球亞洲錦標賽男團冠軍戰扳倒中國名將梁靖崑，一戰成名，雖然日前捲入桃色風波，但他沉澱後重返賽場，如今為中華隊勇奪歷史性首金。

至於團體賽金牌戰未亮相的張秉丞則準備升上大二，就算國小不是在傳統強權，但升上國中後展現不俗的潛力，也入選世青國手，個性活潑的他會主動與國外選手交流，而張秉丞從去年開始到奧地利打聯賽，實力獲得提升，堪稱台灣桌球的後起之秀。

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