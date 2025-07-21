快訊

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

雨區再擴大！2/3個台灣下雨了 15縣市豪大雨特報

阿拉斯加航空突宣布「全面停飛」原因曝！乘客苦等2小時被請下機

世大運／馮翊新來自桌球世家 展大將之風受期待

中央社／ 台北21日電
來自桌球世家的馮翊新，個人獨攬2點成為奪金功臣，展現大將之風。大專體總提供
來自桌球世家的馮翊新，個人獨攬2點成為奪金功臣，展現大將之風。大專體總提供

中華桌球男子代表隊今天在萊茵魯爾世大運團體賽摘下賽史首面金牌，其中來自桌球世家的馮翊新，個人獨攬2點成為奪金功臣，展現大將之風，未來性備受期待。

中華桌球代表隊始終無緣世界大學運動會團體賽金牌，尤其男子團體已經連兩屆摘下銀牌，不過這次在萊茵魯爾世大運，由巴黎奧運國手「柚子同學」高承睿領軍，搭配馮翊新、黃彥誠及張秉丞組成的桌球男團，今天在金牌戰以3比2力退強敵中國，終於打破魔咒。

在高承睿的發揮不如預期情況下，22歲的馮翊新挺身而出承擔重任，個人獨攬2點勝利，不僅在首點幫助中華隊開出紅盤，最後決勝第5點又漂亮收尾，成為中華桌球男團奪金的重要功臣。

目前世界排名50名的馮翊新來自桌球世家，爺爺馮弘毅是桌球教練，父親馮泰龍也曾入選國手，馮翊新在耳濡目染下開始接觸桌球，展現不錯的天賦，很快就在賽場上嶄露頭角，今年甚至遞補參加桌球世界盃、打進男單16強，而且在亞洲盃拍落「韓國一哥」張禹珍，繳出能與世界一流選手一搏的實力。

曾帶過馮翊新的教練江鈞維接受中央社採訪時認為，馮翊新的打法全面，搭配極佳的相持能力，加上訓練認真、個性沉穩，近年又赴德國甲級聯賽俱樂部的磨練，即便現在是中華隊第3男單，但未來絕對還有持續進步的潛力，「他從高中就有很棒的抗壓能力，真的蠻有大將之風。」

幫助中華男團取得聽牌優勢的黃彥誠年僅22歲，與馮翊新同樣來自桌球世家，師承桌球名將「小霸王」吳文嘉，並在去年桌球亞洲錦標賽男團冠軍戰扳倒中國名將梁靖崑，一戰成名，雖然日前捲入桃色風波，但他沉澱後重返賽場，如今為中華隊勇奪歷史性首金。

至於團體賽金牌戰未亮相的張秉丞則準備升上大二，就算國小不是在傳統強權，但升上國中後展現不俗的潛力，也入選世青國手，個性活潑的他會主動與國外選手交流，而張秉丞從去年開始到奧地利打聯賽，實力獲得提升，堪稱台灣桌球的後起之秀。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

高承睿

延伸閱讀

世大運／求好心切壓力大！高承睿自責拖累大家 感謝隊友救回金牌

世大運／羽球混合團體3連霸夢碎 教練點出重要關鍵

世大運／「柚子」高承睿獨拿兩點 男桌力退日本闖金牌戰

世大運／桌球女團直落三勝印度 晉級4強銅牌保底

相關新聞

世大運／桌球男團奪金寫歷史！高承睿落淚自責表現差：連銅牌水準都不到

在2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會中，中華男子桌球代表隊歷史性地以3比2力克中國大陸，勇奪隊史首面男團金牌，終結了中國自2011年該項目設立以來的6連霸紀錄，寫下全新里程碑。 然而，身為主將

高球／第一屆世界中學生高爾夫錦標賽 籃球國手之女吳雙U15世界冠軍

第一屆世界中學生高爾夫錦標賽，20日在摩洛哥首都拉巴特落幕，我國選手吳雙在第四輪合乘勝追擊，抓1隻老鷹、4隻小鳥，1次柏...

世大運／非常不滿意連兩屆「銀恨」 王冠閎放眼亞運盼奪金

上屆以0.03秒錯過我國第一面世大運游泳金牌，我國「蝶王」王冠閎今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運和金牌又擦身而過，手拿男子2...

世大運／馮翊新來自桌球世家 展大將之風受期待

中華桌球男子代表隊今天在萊茵魯爾世大運團體賽摘下賽史首面金牌，其中來自桌球世家的馮翊新，個人獨攬2點成為奪金功臣，展現大...

NFL／川普施壓干預華盛頓球場計畫 要求恢復紅人隊名

美國總統川普今天揚言，除非職業美式足球聯盟NFL球隊華盛頓指揮官將隊名改回華盛頓紅人，否則他將出手干預在華盛頓特區興建新...

電競／閃電狼凱撒路NaiLiu奪FMVP 感謝追夢的自己沒放棄

台灣戰隊閃電狼（FW）在APL傳說對決超級職業聯賽，逆轉勇奪世界冠軍，獲得FMVP的凱撒路選手NaiLiu（王子修）今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。