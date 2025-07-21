網球／暌違16個月！持外卡出戰華盛頓公開賽 大威廉絲：專注當下
45歲女網名將大威廉絲（Venus Williams）接受外卡邀請，將在本週的華盛頓特區公開賽復出，這將是她暌違16個月參與職業賽事。這位7屆大滿貫單打冠軍得主今天說，她還不確定未來的安排。
法新社報導，大威廉絲去年克服嚴重的健康問題後，決定接受今年華盛頓特區公開賽的外卡邀請，這是美國網球公開賽系列賽中的首場硬地球場熱身賽。
大威廉絲說：「我想我知道自己想做什麼，但我並不總想談論這件事…我現在就是專注當下。至於未來會怎樣，誰知道呢？也許還會有更多（機會），我暫不透露太多想法，此時此刻，我只專注於眼前。」
大威廉絲首戰將對陣23歲美國選手、世界排名第34的史特恩斯（Peyton Stearns）。史特恩斯去年在摩洛哥拉巴特（Rabat）紅土球場贏得她職業生涯首座世界女子職業網球協會（WTA）冠軍。
大威廉絲自去年在邁阿密公開賽首輪失利後，便未再出賽。
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