快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「多點積極」：荷包瞬間大飽滿

大陸六旬農民大叔手工自製潛艇 下潛8公尺不漏水還能倒著開

川普祭最嚴苛產業關稅 經濟學人示警：台灣「恐受重傷」

網球／暌違16個月！持外卡出戰華盛頓公開賽 大威廉絲：專注當下

中央社／ 綜合外電報導
45歲女網名將大威廉絲（Venus Williams）接受外卡邀請，將在本週的華盛頓特區公開賽復出，這將是她暌違16個月參與職業賽事。 路透社
45歲女網名將大威廉絲（Venus Williams）接受外卡邀請，將在本週的華盛頓特區公開賽復出，這將是她暌違16個月參與職業賽事。 路透社

45歲女網名將大威廉絲（Venus Williams）接受外卡邀請，將在本週的華盛頓特區公開賽復出，這將是她暌違16個月參與職業賽事。這位7屆大滿貫單打冠軍得主今天說，她還不確定未來的安排。

法新社報導，大威廉絲去年克服嚴重的健康問題後，決定接受今年華盛頓特區公開賽的外卡邀請，這是美國網球公開賽系列賽中的首場硬地球場熱身賽。

大威廉絲說：「我想我知道自己想做什麼，但我並不總想談論這件事…我現在就是專注當下。至於未來會怎樣，誰知道呢？也許還會有更多（機會），我暫不透露太多想法，此時此刻，我只專注於眼前。」

大威廉絲首戰將對陣23歲美國選手、世界排名第34的史特恩斯（Peyton Stearns）。史特恩斯去年在摩洛哥拉巴特（Rabat）紅土球場贏得她職業生涯首座世界女子職業網球協會（WTA）冠軍。

大威廉絲自去年在邁阿密公開賽首輪失利後，便未再出賽。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

Williams 大威廉絲 Venus Williams

延伸閱讀

NBA／獨行俠3年15.9億續簽葛佛 禁區人手充足保留交易彈性

【專家之眼】赤龍蓄勢揚濤 歐美應對同調？

繞地球14圈！亞洲貿易代表赴美談關稅已飛行770小時 台灣排第三

NBA／巫師加入庫明加交易爭奪戰 勇士提報價還想拿更多

相關新聞

世大運／桌球男團奪金寫歷史！高承睿落淚自責表現差：連銅牌水準都不到

在2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會中，中華男子桌球代表隊歷史性地以3比2力克中國大陸，勇奪隊史首面男團金牌，終結了中國自2011年該項目設立以來的6連霸紀錄，寫下全新里程碑。 然而，身為主將

高球／第一屆世界中學生高爾夫錦標賽 籃球國手之女吳雙U15世界冠軍

第一屆世界中學生高爾夫錦標賽，20日在摩洛哥首都拉巴特落幕，我國選手吳雙在第四輪合乘勝追擊，抓1隻老鷹、4隻小鳥，1次柏...

世大運／非常不滿意連兩屆「銀恨」 王冠閎放眼亞運盼奪金

上屆以0.03秒錯過我國第一面世大運游泳金牌，我國「蝶王」王冠閎今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運和金牌又擦身而過，手拿男子2...

世大運／200蝶「銀恨」直呼很不滿意 王冠閎：將遺憾化為前進動力

「台灣蝶王」王冠閎今天在萊茵魯爾世大運男子200公尺蝶式決賽，以1分55秒85摘下銀牌，距離金牌僅差0.26秒，他直呼「...

世大運／馮翊新獨拿2點 桌球男團過中國高牆奪隊史首金

中華男子桌球隊連3屆世大運在男團金牌戰對決中國隊，今天德國萊茵魯爾世大運終於有不同結果，靠馮翊新「有始有終」，第一點和決...

世大運／又「銀」恨！王冠閎200蝶錯過隊史游泳第一金

我國「蝶王」王冠閎上屆世大運奪下200公尺蝶式銀牌，德國萊茵魯爾世大運挑戰升級獎牌成色，準決賽游出總排名第一的成績，可惜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。