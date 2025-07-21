世大運／求好心切壓力大！高承睿自責拖累大家 感謝隊友救回金牌
桌球好手「柚子同學」高承睿今天在德國世界大學運動會男子團體金牌戰表現失常，出賽2點都落敗，雖靠隊友幫忙擊敗中國隊摘金，但賽後淚崩、自責表現「連銅牌都不如」。
世大運桌球男團採5點3勝制，且全都是單打，中華隊依序排出馮翊新、高承睿、黃彥誠、高承睿、馮翊新。
確定摘金瞬間，坐在場邊的選手黃彥誠與張秉丞興奮跳過隔板、衝進場內，擁抱擔任第5點的馮翊新慶祝，唯獨高承睿靜靜站在一旁拍手。
世界排名第25名的20歲高承睿是中華隊上場3名球員中年紀最小，世界排名卻最高，身為團體「台灣一哥」，無形中也給高承睿壓力。
高承睿在金牌戰於第2、4點出賽，但都以1比3局數，先後敗給中國選手孫政、陳俊菘。
從排名、技術與球質，孫政與陳俊菘都非高承睿對手，但對方戰術針對性相當強，加上高承睿求好心切壓力，上場表現失常，常出現低頭、苦笑、跺腳或無奈仰天等情緒性動作。
高承睿賽後在大會設置的混合採訪區，接受媒體聯訪時，先深吸一口氣才紅著眼眶說：「很謝謝隊友，畢竟今天自己表現連銅牌都不如，真的很謝謝他們。」
高承睿講完這段話後爆哭、哽咽說：「歷史上我們還沒有金牌過，確實很想要突破一下歷史，只是自己表現得非常差，也拖累團隊」，幸好團隊救回士氣和金牌，真的非常謝謝，也謝謝觀眾一直加油。
教練朱硯匯告訴中央社記者，對手確實針對高承睿做出不少戰術，只能說高承睿給自己的壓力太大，但這對高承睿是很棒的學習經驗，相信對接下來個人賽事會很有幫助。
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