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世大運／非常不滿意連兩屆「銀恨」 王冠閎放眼亞運盼奪金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「台灣蝶王」王冠閎期盼亞運奪金。圖／大專體總提供
「台灣蝶王」王冠閎期盼亞運奪金。圖／大專體總提供

上屆以0.03秒錯過我國第一面世大運游泳金牌，我國「蝶王」王冠閎今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運和金牌又擦身而過，手拿男子200公尺蝶式銀牌的他坦言「非常不滿意」，沒能完成設定的奪金目標。

王冠閎上屆成都世大運在男子200公尺蝶式決賽游出1分55秒69，以0.03秒之差錯過金牌；同年杭州亞運以1分54秒53再奪下另面銀牌，且終結長達25年的台灣男泳將亞運獎牌荒。

備戰德國萊茵魯爾世大運的目標就是金牌，王冠閎預賽、準決賽都游出分組第一，準決賽的1分55秒65更是總排名第一，可惜今天凌晨決賽他游出的1分55秒85成績，沒能超過第一水道美國德爾格倫（Jack Andrew Dahlgren）的1分55秒59，再度「銀恨」。

王冠閎在男子200公尺蝶式出賽。圖／大專體總提供
王冠閎在男子200公尺蝶式出賽。圖／大專體總提供

差點成為奪金泳將第一人，王冠閎坦言心裡不是滋味，但第四道的他雖在後100公尺盡力加速，卻是最後才發現第一水道的德爾格倫，追趕已經來不及。

雖遺憾沒能完成金牌任務，登上頒獎台的王冠閎仍為自己感到驕傲，接續將把目標放眼明年的名古屋亞運，「這次銀牌又是給自己一個前進的動力，也是一個很好進步的養分，希望記住這次銀牌的經驗，亞運可以順利拿一面金牌。」

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亞運 王冠閎 成都世大運

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