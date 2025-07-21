快訊

雨區擴大！8縣市豪大雨特報 台東升級大豪雨

台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計「這國」Q2刷卡暴衝280%

聯外道路被土石流淹沒 花蓮卓溪鄉立山國小停班停課

高球／第一屆世界中學生高爾夫錦標賽 籃球國手之女吳雙U15世界冠軍

聯合報／ 即時報導
吳雙（左三）20日獲第一屆世界中學生高爾夫錦標賽女子U15歲組冠軍。圖／高中體育總會提供
吳雙（左三）20日獲第一屆世界中學生高爾夫錦標賽女子U15歲組冠軍。圖／高中體育總會提供

第一屆世界中學生高爾夫錦標賽，20日在摩洛哥首都拉巴特落幕，我國選手吳雙在第四輪合乘勝追擊，抓1隻老鷹、4隻小鳥，1次柏忌，繳生涯最佳67（-5）桿，累計277（-11）桿，以壓倒性的優勢勇奪U15組女子組金牌，且為所有與賽選手最低桿，成為名副其實的世界冠軍。

在全長5584碼的Royal Golf Dares Salam球場，吳雙始終展現穩定的高水平球技，首輪先以69桿拔得分組頭籌，次輪72桿、一度以1桿之差，暫退居分組第二，第三、四輪她火力全開，連續繳69及67桿，累計277桿，打出生涯四輪最低桿封后。

前三輪吳雙僅領先1桿，決勝輪對球場漸掌控自如，在教練王人立親揹球桿擔任桿弟下，更有如神助，最終以12桿的優勢力退分組亞軍泰國選手Saowanit。吳雙出生體育世家，父親吳志偉和母親陳怡儒都是中華男、女籃球國手，她身高185公分更遺傳父母優異的運動員基因。今年6月從北市仁愛國中畢業，9月進入北市和平高中，尚未註冊入學，便已提前贏得世界冠軍，為校爭光。

教練宋定衡表示，吳雙展現驚人的體力與戰力，讓台灣的學生高爾夫實力被世界看見。「吳雙到摩洛哥之前，已經在美國比賽一個月，且放棄參加賽期衝突的潘政琮基金會錦標賽，直接從美國飛來會合，比賽結束隔天半夜三點，又跟王人立趕往美國繼續參加兩場AJGA賽事。」

高雄三民高中王靖衣四輪303桿（76 74 76 77）獲U18歲女子組銅牌，也展現國際賽初登場的潛力。高雄陽明國中畢業生鄭聿呈，以306桿（84 71 74 77）獲男子U15歲組第五名。美中不足的是男子U18歲組郭時祈在第四輪因打錯球未更正，被判DQ。

我國在團體賽以四輪874桿（參賽4人中以每日較佳3人計桿）獲得銅牌。但我國選手除了在第一輪落後亞軍泰國13桿外，二、三、四輪都比泰國佳，甚至第二輪也與摩洛哥同桿，並列當日團體賽第一。

賽事主辦單位世界中學生運動總會（International School Sport Federation, ISF）表示，第一屆世界中學生高爾夫錦標賽反映良好，明年將繼續在摩洛哥舉辦第二屆比賽。宋定衡則期待，未來的全國中等學校運動會，應與世界中學生高爾夫錦標賽接軌，將高爾夫納入競賽種類，帶動各國、高中全面支持、推動高爾夫運動。

台灣隊在第一屆世界中學生高爾夫錦標賽獲團體季軍。圖／高中體育總會提供
台灣隊在第一屆世界中學生高爾夫錦標賽獲團體季軍。圖／高中體育總會提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球 老鷹 高爾夫

延伸閱讀

世大運／中華男排分組賽勝葡萄牙開胡 驚險壓過澳洲奇蹟進8強

18歲身價破6億！川普超正孫女擁百萬粉絲 超猛年收入曝光

高球／俞俊安生涯首度參加英國公開賽 期盼能創佳績

高球／台灣高球好手蔡佩穎 入圍日巡賽6月最佳球員票選

相關新聞

世大運／桌球男團奪金寫歷史！高承睿落淚自責表現差：連銅牌水準都不到

在2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會中，中華男子桌球代表隊歷史性地以3比2力克中國大陸，勇奪隊史首面男團金牌，終結了中國自2011年該項目設立以來的6連霸紀錄，寫下全新里程碑。 然而，身為主將

世大運／200蝶「銀恨」直呼很不滿意 王冠閎：將遺憾化為前進動力

「台灣蝶王」王冠閎今天在萊茵魯爾世大運男子200公尺蝶式決賽，以1分55秒85摘下銀牌，距離金牌僅差0.26秒，他直呼「...

世大運／馮翊新獨拿2點 桌球男團過中國高牆奪隊史首金

中華男子桌球隊連3屆世大運在男團金牌戰對決中國隊，今天德國萊茵魯爾世大運終於有不同結果，靠馮翊新「有始有終」，第一點和決...

世大運／又「銀」恨！王冠閎200蝶錯過隊史游泳第一金

我國「蝶王」王冠閎上屆世大運奪下200公尺蝶式銀牌，德國萊茵魯爾世大運挑戰升級獎牌成色，準決賽游出總排名第一的成績，可惜...

世大運／不敵南韓跆拳道奧運國手 洪俊義初體驗奪銀

第一次參加世大運，我國跆拳道好手洪俊義就闖進德國萊茵魯爾世大運男子80公斤級金牌戰，今天壓軸戰碰南韓去年巴黎奧運國手徐建...

高球／第一屆世界中學生高爾夫錦標賽 籃球國手之女吳雙U15世界冠軍

第一屆世界中學生高爾夫錦標賽，20日在摩洛哥首都拉巴特落幕，我國選手吳雙在第四輪合乘勝追擊，抓1隻老鷹、4隻小鳥，1次柏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。