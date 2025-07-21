世大運／200蝶「銀恨」直呼很不滿意 王冠閎：將遺憾化為前進動力
「蝶王」王冠閎今天在萊茵魯爾世大運男子200公尺蝶式決賽，以1分55秒85摘下銀牌，距離金牌僅差0.26秒，他直呼「非常不滿意」，希望將這股遺憾化為前進動力。
上屆在成都世界大學運動會，台灣游泳好手王冠閎勇奪200公尺蝶式銀牌，這次睽違2年再度踏上世大運舞台，他在200公尺蝶式準決賽以總排名第1前進決賽，目標獎牌成色能更上一層樓，尋求台灣游泳隊史首面金牌。
然而，王冠閎今天在200公尺蝶式決賽，狀態不如準決賽亮眼，但他依舊盡力做好每一個動作，甚至在最後50公尺急起直追，差點上演逆轉秀，可惜最後仍以0.26秒之差無緣金牌，不過，連兩屆世大運在競爭激烈的游泳項目皆摘下銀牌，王冠閎也締造台灣第1人紀錄。
王冠閎在賽後接受媒體聯訪時直言，相較於2年前首度參加世大運，這次心態穩定很多，但內心想要爭取最好成績，讓他對於決賽表現非常不滿意，心裡也很不是滋味，「目標是拿到隊史首面金牌，不過台灣的游泳運動能站上國際賽事的頒獎台，已經很值得驕傲」。
牢牢記住這次錯失金牌的遺憾，王冠閎希望將這股力量轉為前進的動力，在2026名古屋亞運稱霸金牌，「感謝家人、朋友都有來加油，相信這次賽事是自己很好的進步養分，朝著最大目標的明年亞運前進。」
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