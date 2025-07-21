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世大運／桌球男團奪金寫歷史！高承睿落淚自責表現差：連銅牌水準都不到

聯合新聞網／ 綜合報導

在2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會中，中華男子桌球代表隊歷史性地以3比2力克中國大陸，勇奪隊史首面男團金牌，終結了中國自2011年該項目設立以來的6連霸紀錄，寫下全新里程碑。

然而，身為主將的「柚子同學」高承睿卻在賽後情緒潰堤，因個人表現不佳、連丟兩點而自責不已，頻頻哽咽落淚，直言：「我的表現連銅牌水準都不到。」

世界排名第25的高承睿，身為陣中最具分量的選手，本屆世大運男團一路領軍殺進決賽，4強戰更一人獨攬兩點力退日本，堪稱致勝關鍵。

不過在金牌戰中，高承睿先於第二點1比3不敵孫正，第四點又在面對較弱對手陳俊菘時再次1比3失利。雖然連續落敗，但隊友黃彥誠與馮翊新強勢挺身而出，最終由馮翊新在決勝第5點3比2逆轉擊敗孫正，助中華男團完成奪金壯舉。

高承睿在賽後受訪時一度落淚，語帶哽咽地說：「知道大家對我的期待，所以真的很想贏，但今天壓力很大，沒做好自己該做的，真的很抱歉。」他坦言兩場比賽其實都有機會取勝，但自己未能發揮，導致團隊陷入危機，「感謝隊友幫我把金牌救回來。」

對於中華隊能從強敵中國手中搶下金牌，高承睿直言「是一種解脫」，他說：「如果這場輸了，責任一定在我身上。真的非常感謝隊友全力以赴，讓我完成心願。」

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金牌 日本 團隊 世大運

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