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網球／英國好手德瑞波因傷退出兩大賽 專注備戰下月美網

中央社／ 綜合外電報導
英國網球好手德瑞波。 美聯社
英國網球好手德瑞波。 美聯社

英國網球好手德瑞波（Jack Draper）因手臂受傷，決定退出接下來在多倫多與辛辛那提舉行的兩場ATP世界巡迴賽1000大師賽，並專注為下個月的美國網球公開賽備戰。

今年溫布頓網球錦標賽冠軍辛納（Jannik Sinner）與24座大滿貫金盃得主喬科維奇（Novak Djokovic）也退出27日開始的加拿大公開賽。

辛辛那提公開賽將於8月7日開打，並於8月18日結束，6天之後美國公開賽登場，這也將是今年最後一場大滿貫賽事。

加拿大公開賽與辛辛那提公開賽均為ATP1000大師賽，級別僅次於大滿貫賽。

世界排名第5的德瑞波在溫網第2輪遭西里奇（Marin Cilic）淘汰，他表示自己傷勢並不嚴重，可以參加在紐約舉行的美國公開賽。

德瑞波在社群平台X表示：「溫網賽事後，我的左臂受傷，雖不嚴重，但我必須確保它完全康復，才能應付接下來的賽季。」

「很遺憾，我無法參加多倫多與辛辛那提的比賽，我們紐約見！」

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溫網 Novak Djokovic 美國公開賽

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