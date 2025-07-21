世大運／羽球混合團體3連霸夢碎 教練點出重要關鍵

台灣羽球代表隊20日在德國萊因魯爾世大運混合團體決賽，以1比3不敵中國，無緣完成金牌3連霸，但仍舊替台灣進帳1面銀牌。

台灣羽球混合團體在2017年台北世大運摘金後，2019年拿坡里世大運則沒舉辦羽球項目，2021年成都世大運再度獲得金牌，原本今年要挑戰3連霸，可惜事與願違。

今天的金牌戰，首點男雙台灣推出陳子睿、林煜傑，他們在本屆世大運一直都是贏球保證。不過今天對上崔赫宸、彭建欽，首局就出現過多主動失誤，導致無法連續得分，很快以13比15落敗。

第2局狀況如出一轍，台灣組合在自己的發球分都沒能掌握住，只得以10比15再讓出第2局。

第2點女單台灣推出身高155公分的王珮伃，對上中國身高176公分的袁安琪。首局王珮伃先以15比12拿下，不過從第2局起，受制對手身材優勢，王珮伃在全場不斷奔跑下，體能也受到影響，接連以12比15、7比15落敗。

台灣男單好手蘇力揚，在第3點男單雖以13比15、16比14、15比12扳回一點，但第4點的女雙，台灣組合宋祐媗、鄭宇倢，仍以8比15、13比15落敗。

教練馮勝杰在接受中央社訪問時表示，最關鍵的還是在第1點的男雙，「我想這一點對雙方都一樣重要，我們覺得男雙如果能闖過去，會帶給女單很多信心和拚戰的空間，後面的隊友也會比較好打。」

馮勝杰強調，金牌戰就是這樣，雙方就看誰臨場發揮比較好，不過至少有達到賽前評估闖進決賽的低標，只可惜沒能完成3連霸。

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