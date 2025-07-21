高球／球王舍夫勒英國公開賽首奪冠生涯大滿貫再進一步

中央社／ 英國波楚施20日綜合外電報導
美國高球好手舍夫勒。 法新社
美國高球好手舍夫勒。 法新社

美國高球好手舍夫勒（Scottie Scheffler）今天以4桿優勢首度在英國公開賽（British Open）封王，拿下個人的第4座大賽冠軍。

法新社報導，世界排名第1的舍夫勒今天最後1輪有低於標準桿3桿的68桿表現，4輪沒有1輪打超過70桿，最後以低於標準桿17桿的267桿奪冠。

舍夫勒已將54洞領先後奪冠的連勝紀錄增至第10次。

舍夫勒過去2年制霸的程度，已到了他只要第1洞博蒂，其他參賽選手似都信心盡失的地步。

舍夫勒成為繼同胞老虎伍茲Tiger Woods）之後，史上第2位高舉英國高爾夫球公開賽冠軍獎盃的世界球王，成就可能的生涯大滿貫已集滿3冠。

同樣來自美國的英格利許（Harris English）今天最後1輪繳66桿，總桿以低於標準桿13桿的271桿位居第二。

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