高球／球王舍夫勒英國公開賽首奪冠生涯大滿貫再進一步
美國高球好手舍夫勒（Scottie Scheffler）今天以4桿優勢首度在英國公開賽（British Open）封王，拿下個人的第4座大賽冠軍。
法新社報導，世界排名第1的舍夫勒今天最後1輪有低於標準桿3桿的68桿表現，4輪沒有1輪打超過70桿，最後以低於標準桿17桿的267桿奪冠。
舍夫勒已將54洞領先後奪冠的連勝紀錄增至第10次。
舍夫勒過去2年制霸的程度，已到了他只要第1洞博蒂，其他參賽選手似都信心盡失的地步。
舍夫勒成為繼同胞老虎伍茲（Tiger Woods）之後，史上第2位高舉英國高爾夫球公開賽冠軍獎盃的世界球王，成就可能的生涯大滿貫已集滿3冠。
同樣來自美國的英格利許（Harris English）今天最後1輪繳66桿，總桿以低於標準桿13桿的271桿位居第二。
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