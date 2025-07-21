世大運／不敵中國 羽球混團衛冕失利
尋求世大運羽球混合團體賽連霸的中華羽球隊，德國萊茵魯爾世大運順利打進金牌戰，但衛冕差了一步，雖有男單蘇力揚力拚延長戰線，中華隊最終仍以點數1：3吞敗。
今年世大運羽球首度採取3局15分制，混合團體賽則是採5點3勝，中華羽球隊首戰擊敗地主德國隊，8強賽以3：1力退日本隊，4強賽再以點數3：1拍下印度隊，連兩屆闖和中國會師最終戰。
金牌戰第一點由男雙上陣，陳子睿／林煜傑面對崔赫宸／彭建欽以13：15、10：15敗陣。
第二點女單小將王珮伃出戰袁安琪，首局15：12拿下，但第二局12：15失守。決勝局袁安琪在8：7領先下申請傷停治療左膝，但恢復比賽後靠王珮伃失誤連拿6分，第一個賽點也把握，以15：7拿下女單勝利，也讓中國取得局數「聽牌」優勢。
蘇力揚第三點男單對決王子峻，首局13：15落後下演出逆轉勝；第二局他雖錯過2個局點仍以16：14搶下，第三局接連殺球也換成分數，取得10：3的絕對領先，最終以15：12為中華隊勝利開張。
第四點的女雙宋祐媗／鄭宇倢碰劉嘉悅／王漪朵，首局以8：15讓出，第二局試圖延長戰線但宣告失敗，最終以13：15吞敗，讓中國以點數3：1帶走勝利和金牌。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言