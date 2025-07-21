世大運／不敵中國 羽球混團衛冕失利

尋求世大運羽球混合團體賽連霸的中華羽球隊，德國萊茵魯爾世大運順利打進金牌戰，但衛冕差了一步，雖有男單蘇力揚力拚延長戰線，中華隊最終仍以點數1：3吞敗。

今年世大運羽球首度採取3局15分制，混合團體賽則是採5點3勝，中華羽球隊首戰擊敗地主德國隊，8強賽以3：1力退日本隊，4強賽再以點數3：1拍下印度隊，連兩屆闖和中國會師最終戰。

金牌戰第一點由男雙上陣，陳子睿／林煜傑面對崔赫宸／彭建欽以13：15、10：15敗陣。

第二點女單小將王珮伃出戰袁安琪，首局15：12拿下，但第二局12：15失守。決勝局袁安琪在8：7領先下申請傷停治療左膝，但恢復比賽後靠王珮伃失誤連拿6分，第一個賽點也把握，以15：7拿下女單勝利，也讓中國取得局數「聽牌」優勢。

蘇力揚第三點男單對決王子峻，首局13：15落後下演出逆轉勝；第二局他雖錯過2個局點仍以16：14搶下，第三局接連殺球也換成分數，取得10：3的絕對領先，最終以15：12為中華隊勝利開張。

第四點的女雙宋祐媗／鄭宇倢碰劉嘉悅／王漪朵，首局以8：15讓出，第二局試圖延長戰線但宣告失敗，最終以13：15吞敗，讓中國以點數3：1帶走勝利和金牌。 蘇力揚演出逆轉勝，奪下金牌戰男單勝利。圖／大專體總提供

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