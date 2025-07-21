世大運／又「銀」恨！王冠閎200蝶錯過隊史游泳第一金

我國「蝶王」王冠閎上屆世大運奪下200公尺蝶式銀牌，德國萊茵魯爾世大運挑戰升級獎牌成色，準決賽游出總排名第一的成績，可惜今天決賽再度「飲恨」，1分55秒85的成績沒能超越美國德爾格倫（Jack Andrew Dahlgren），以0.26秒的差距錯過隊史第一面世大運游泳金牌。

今年2月王冠閎雖傷到腳踝，4月全大運仍以1分58秒17的成績完成200公尺蝶式5連霸；他也是國內3項蝶式的全國紀錄保持人，200公尺蝶式全國紀錄是東京奧運游出的1分54秒44。

成都世大運他在男子200公尺蝶式決賽游出1分55秒69，以0.03秒之差錯過金牌，同年杭州亞運以1分54秒53再奪下另面銀牌，且終結長達25年的台灣男泳將亞運獎牌荒。

身為萊茵魯爾世大運指標選手，王冠閎200公尺蝶式預賽以1分58秒39獲得分組第一，準決賽一路領先下以1分55秒65拿下分組第一，總排名也高居首位。

今天登場的決賽，排在第4水道的王冠閎壓軸出場，挑戰我國史上第一面世大運游泳首金的他，第一個50公尺沒能排進前3，不過100公尺游完進入第3名，150公尺結束也維持第三，最後50公尺加速下以1分55秒85觸壁，可惜第一水道的美國德爾格倫以1分55秒59先抵達終點，讓王冠閎再度「飲恨」。

雖挑戰金牌失利，王冠閎連兩屆奪銀仍寫紀錄，且是中華游泳隊本屆世大運第一面獎牌。

商品推薦