世大運／馮翊新獨拿2點 桌球男團過中國高牆奪隊史首金

中華男子桌球隊連3屆世大運在男團金牌戰對決中國隊，今天德國萊茵魯爾世大運終於有不同結果，靠馮翊新「有始有終」，第一點和決勝第五點都奪下勝利，加上第三點黃彥誠也搶下點數，驚險在5點大戰以3：2粉碎中國連霸夢，勇奪隊史第一面世大運男團金牌。

中華桌球隊上屆成都世大運男團摘銀、女團奪銅，今年再度雙雙打進4強，女團4強不敵中國、連兩屆獲得銅牌，男團昨天在高承睿獨拿兩點下以3：1力退日本隊，連三屆闖進金牌戰。

今天面對老對手，中華隊第一點仍由馮翊新上陣，他面對陳俊菘以11：7搶下首局，第二局更只讓對手拿下3分，僅管第三局以7：11讓出，馮翊新第四局以11：7拿下，為中華隊先馳得點。

第二點由高承睿出戰孫正，高承睿第一局8：11讓出，第二局5：1優勢又遭對手連拿4分扳平，所幸6：6時連拿8分要回領先，9：8時的關鍵分也把握住，第一個局點就比出對手回球出界，以11：8扳平局數。

高承睿第三局陷入0：6落後，接續6分高承睿就拿下5分，可惜追到5：7後沒能再進一步，以5：11再失守。第四局高承睿又是開局連失6分，讓孫正以11：5搶下勝利。

第三點中華隊派上連莊世大運國手的黃彥誠，他碰曾蓓勳以11：4、8：11、12：10、11：6搶下勝利，讓中華隊取得點數「聽牌」優勢。

高承睿第四點再上陣，他遭遇陳俊菘以11：8先下一城，但接續三局沒能再進帳局數，以9：11、5：11、8：11失守，讓中國扳平點數。

決勝第五點由馮翊新對決孫正，馮翊新第一局8：9時靠幸運球加持追平，但接發球失誤後又失分，以9：11讓出；第二局他以11：8拿下，第三局雖在4：8落後下連趕5分逆轉，仍遭對手以11：9取得局數「聽牌」優勢。第四局馮翊新在拉鋸戰以11：9扳平局數，將戰局逼到決勝第五局，且打出6：1的漂亮開局，領先一路擴大到9：3，最終在第一個金牌點就逼出對手發球掛網，以11：3迎接最後勝利及隊史第一面男團金牌。

馮翊新奪勝後，隊友立刻跳進場和他擁抱慶祝，這面金牌也是中華代表團本屆世大運的第2金。 中華男團連三屆打進金牌戰。圖／大專體總提供

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