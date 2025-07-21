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世大運／不敵南韓跆拳道奧運國手 洪俊義初體驗奪銀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊洪俊義（右）闖進跆拳道男子80公斤級金牌戰。圖／大專體總提供
中華隊洪俊義（右）闖進跆拳道男子80公斤級金牌戰。圖／大專體總提供

第一次參加世大運，我國跆拳道好手洪俊義就闖進德國萊茵魯爾世大運男子80公斤級金牌戰，今天壓軸戰碰南韓去年巴黎奧運國手徐建宇，雖將戰局逼到第三回合，但體力不濟下遭逆轉，沒能帶回代表團第2面金牌。

洪俊義晉級過程先後踢下美國和克羅埃西亞的赫爾戈塔（Leon Hrgota），闖進4強確定獎牌成色從銅牌起跳；4強賽他第一回合先以10：4拿下，第二回合再靠側踩接連拿下10分，以15：2拿下勝利，和徐建宇金牌戰會師。

第一回合洪俊義先取得5：2領先，但被判罰後又被徐建宇接連得分，反以6：13讓出；第二回合洪俊義以旋踢攻勢取得8：0領先，積極攻擊下分數持續累加，以20：8拿下這回合，將戰局延長到決勝的第三回合。

關鍵回合洪俊義側踩先拿分，近身旋踢再拿2分，但4：0領先下被對手連續攻勢連拿12分，再因出界被判罰，最終以4：14遭逆轉，無緣為中華跆拳道隊再帶回金牌。

中華跆拳道隊的對打項目派出「滿額」的8男、8女出征，首日黃映瑄在女子46公斤級奪下銀牌，今天洪俊義也摘銀，加上品勢的1金1銅，累積已經有1金2銀1銅，接續還有3天賽事能繼續挑戰頒獎台。

洪俊義。圖／大專體總提供
洪俊義。圖／大專體總提供

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跆拳道 克羅埃西亞

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