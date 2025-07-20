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世大運／直落2輕取烏克蘭對手 洪俊義闖跆拳道金牌戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊洪俊義（右）闖進跆拳道男子80公斤級金牌戰。圖／大專體總提供
中華隊洪俊義（右）闖進跆拳道男子80公斤級金牌戰。圖／大專體總提供

德國萊茵魯爾世大運今天進行跆拳道對打第2日賽程，中華隊洪俊義在男子80公斤級連過兩關闖進4強戰，挑戰獎牌成色再升級的關鍵戰面對烏克蘭對手胡爾諾夫（Kyrylo Hurnov），洪俊義連兩回合都取得大幅度領先，以2：0順利踢下金牌戰門票。

中華跆拳道隊的對打項目派出「滿額」的8男、8女出征，今天凌晨黃映瑄在首日賽程的女子46公斤級奪下銀牌，今天由男將潘奎安、洪俊義及女將劉侑芸和邱少萱挑戰獎牌。

女子67公斤級的邱少萱先在16強落馬，闖進男子58公斤級8強賽的潘奎安打滿3局以1：2敗給烏克蘭對手，175公分的劉侑芸在女子49公斤級8強賽也以局數1：2不敵諸國大陸馬靜月，只有洪俊義先後踢下美國和克羅埃西亞的赫爾戈塔（Leon Hrgota），闖進4強確定獎牌成色從銅牌起跳。

4強賽面對個頭更高的胡爾諾夫，洪俊義先發制人，第一回合以10：4先下一城；第二回合也靠側踩接連拿下10分，一直沒分數進帳的烏克蘭雖在最後21秒提出挑戰也沒能得分，反而是中華隊教練蘇泰源16秒的挑戰成功讓洪俊義再拿3分，最終洪俊義就以15：2拿下勝利，搶下金牌戰門票，明天凌晨1點15分將再度上陣。

中華跆拳道隊上屆成都世大運奪下6銀4銅，但金牌掛蛋，中斷從2003年來連續8屆奪金紀錄；今年品勢先靠女團終結金牌荒，男團也摘銅，對打前兩日也都有獎牌進帳，接續還有3天賽事能繼續挑戰頒獎台。

洪俊義。圖／大專體總提供
洪俊義。圖／大專體總提供

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跆拳道 成都世大運 中華隊

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