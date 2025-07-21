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世大運跆拳道 黃映瑄敗給南韓連2屆摘銀

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
黃映瑄連兩屆世大運奪下銀牌。圖／大專體總提供
黃映瑄連兩屆世大運奪下銀牌。圖／大專體總提供

上屆首度入選世大運國手就奪下銀牌，我國跆拳道女將黃映瑄連莊德國萊茵魯爾世大運國手，對打首日賽程就一路踢進金牌戰，可惜最終戰不敵南韓對手，讓她直呼可惜，希望兩年後能再度參賽、踢回連兩屆錯過的金牌。

晉級路接連踢下西班牙泰國義大利對手的黃映瑄，金牌戰碰南韓金允書，第一回合以八比十讓出，第二回合開打不到廿秒又連失六分，差距持續擴大，比賽還沒結束金允書就已比出慶祝動作。最終金允書以廿二比七拿下第二回合勝利，也踢碎黃映瑄的金牌美夢。

「其實我目標是想拿金牌，後面有點太緊張，覺得滿可惜」。第二度參加世大運的黃映瑄正向說，之後會繼續努力，「下一屆我年齡還可以參賽，如果下一屆還能代表，希望我可以拿到金牌」。

中華跆拳道隊向來是世大運中華代表團的「獎牌庫」，上屆成都世大運奪下六銀四銅但金牌掛蛋，中斷從二○○三年來連續八屆奪金紀錄，不過今年品勢開出紅盤，由楊長螢、郭彥妤、陳歆雅組成的品勢女團搶下代表團本屆第一面金牌，男團也摘銅，對打黃映瑄再摘銀，對打第二天比賽男子八十公斤級的洪俊義也踢進四強賽，確定再帶回獎牌。

我國韻律體操代表隊陳詠綺／呂珮綺／黃韻蓁／朱婕綺／潘玉觀／莊詒安，昨天凌晨在團體三球兩環以廿三點○○分拿下一面銅牌，完成連兩屆奪銅紀錄；桌球女團也追平上屆銅牌成績，男團更是連三屆打進金牌戰。

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跆拳道 西班牙 義大利 泰國 南韓 世大運

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