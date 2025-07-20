足球／安聯小小世界盃 崇倫國中A隊逆轉奪冠

全國最大規模的兒童足球「2025安聯小小世界盃足球賽」，今天進行各組決賽。U15崇倫國中A隊靠著PK賽（3比1）完成大逆轉奪冠，守門員何乾愷「頭手並用」立下大功。

賽事報名隊數從去年的1107隊成長至今年的1204隊，今天在台北市立大學天母校區進行的決賽，各級別冠軍為U6小惡魔海王、U8熱血勁球、U10TFA墨西哥隊、U12足球種子。

壓軸登場的U15由崇倫國中A隊對決北濱俱樂部，崇倫開局先丟2球，最後在1比3落後下連追2分，將比賽逼進PK賽。

PK賽兩隊略顯緊張，頻頻踢飛，不過崇倫陳聖恩率先進球，隨後廖冠穎、邱彥碩跟上腳步，加上守門員何乾愷用腹部、用臉部連續擋下對手2球，幫助隊完成超級大逆轉。

何乾愷賽後笑說：「很痛，但是很高興，打到當下頭很昏，但我現在很OK，大家都拚到這裡了，一定不能放棄。」

何乾愷暑假過後將升上嶺東高中，七年級才開始踢球的他起步算晚，不過擁有183公分的好身材，加上家人的完全支持以及個人興趣都讓他堅持走下去。

崇倫教練陳瑞德表示，沒有為安聯特別準備，在室內的人工草皮比賽節奏快，傳球跟跑動速度都跟平常不一樣，「幸好孩子沒有放棄，我給他們今天的表現打100分。」

中華民國迷你足球協會秘書長張武業表示，今年與安聯人壽共同響應「FIFA Football for Schools」推動健康教育與性別平權計畫，期望持續透過足球增進青少年健康，培養良好的社交、教育與團隊合作能力。

商品推薦