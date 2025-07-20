快訊

薇帕遠離豪雨仍炸全台！各地明防大雨 這日前再有熱帶低氣壓發展

台積電嘉義廠疑挖過人類骸骨…2個月內3傷亡 民俗專家示警了

聽新聞
0:00 / 0:00

世大運／4強拍下印度 衛冕軍中華隊再闖羽球混團金牌戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
男雙陳子睿（前）、林煜傑打下第三點勝利。圖／大專體總提供
男雙陳子睿（前）、林煜傑打下第三點勝利。圖／大專體總提供

曾在2017年台北世大運開啟「五金行」的中華羽球隊，德國萊茵魯爾世大運開出紅盤，今天混合團體賽4強賽以點數3：1拍下印度隊，挺進明天凌晨1點半的金牌戰，尋求連霸只差最後一步。

今年世大運羽球首度採取3局15分制，混合團體賽則是採5點3勝，中華羽球隊首戰擊敗地主德國隊，8強賽以3：1力退日本隊，先確保獎牌進帳。

今天4強面對印度，第一點男單由蘇力揚打頭陣，他和世界排名47的卡魯納卡蘭（Sathish Kumar Karunakaran）打滿3局，以15：13、13：15、15：10先下一城，不過第二點女單黃瀞平以兩個10：15敗給席哈格（Devika Sihag），讓印度扳平點數。

第三點男雙，陳子睿／林煜傑以直落2拿下勝利，幫助中華隊取得「聽牌」優勢；第四點女雙許尹鏸／楊筑云更以15：3、15：8「關門」成功，幫助中華隊4點結束就取得金牌戰門票。

上屆成都世大運，中華隊金牌戰和地主中國打滿5點，驚險以3：2拍下金牌，另外在混雙也奪金，單屆獲得2金1銀2銅成績。中華隊本屆金牌戰對手還沒出爐，由中國和南韓爭奪另張金牌戰門票。

第一點男單蘇力揚打滿3局奪勝。圖／大專體總提供
第一點男單蘇力揚打滿3局奪勝。圖／大專體總提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

羽球 日本隊 中華隊

延伸閱讀

亞洲盃女籃／全勝奪冠 中華隊完成重返一級目標

世大運／洪俊義突圍闖4強 跆拳道隊獎牌再進帳

中職／明星賽史上最初全壘打大賽PK 中華隊靠朱育賢轟贏王威晨

世大運／「小可愛」王珮伃把關 羽球混團力壓日本晉4強

相關新聞

世大運／4強拍下印度 衛冕軍中華隊再闖羽球混團金牌戰

曾在2017年台北世大運開啟「五金行」的中華羽球隊，德國萊茵魯爾世大運開出紅盤，今天混合團體賽4強賽以點數3：1拍下印度...

世大運／洪俊義突圍闖4強 跆拳道隊獎牌再進帳

昨天對打首日進帳一面銀牌的中華跆拳道隊，德國萊茵魯爾世大運再傳捷報，今天對打第二天男子80公斤級的洪俊義闖進4強戰，確定...

足球／陳忠慶、周台英領運發基金逾百萬 體育署回應了

台師大女足抽血案持續延燒，媒體報導台師大體育系教授陳忠慶與女足隊教練周台英除了執行國科會精準運科研究計畫，2019和20...

世大運／「小可愛」王珮伃把關 羽球混團力壓日本晉4強

德國世大運羽球混合團體今天進行的8強賽，中華隊靠著「羽球小可愛」王珮伃順利收下第4點女單，如願以3比1擊敗強敵日本挺進最終...

世大運／中華男排分組賽勝葡萄牙開胡 驚險壓過澳洲奇蹟進8強

在德國舉行的萊茵魯爾世界大學運動會，中華男排在分組賽最終戰以3比1擊退葡萄牙開胡，沒想到，僅拿到1勝情況下，在比較得失分...

世大運／「柚子」高承睿獨拿兩點 男桌力退日本闖金牌戰

巴黎奧運國手「柚子」高承睿在萊茵魯爾世大運桌球男團4強賽獨拿2點，率隊以點數3：1力退日本隊，闖進金牌戰，至少追平上屆的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。