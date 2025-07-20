世大運／4強拍下印度 衛冕軍中華隊再闖羽球混團金牌戰

曾在2017年台北世大運開啟「五金行」的中華羽球隊，德國萊茵魯爾世大運開出紅盤，今天混合團體賽4強賽以點數3：1拍下印度隊，挺進明天凌晨1點半的金牌戰，尋求連霸只差最後一步。

今年世大運羽球首度採取3局15分制，混合團體賽則是採5點3勝，中華羽球隊首戰擊敗地主德國隊，8強賽以3：1力退日本隊，先確保獎牌進帳。

今天4強面對印度，第一點男單由蘇力揚打頭陣，他和世界排名47的卡魯納卡蘭（Sathish Kumar Karunakaran）打滿3局，以15：13、13：15、15：10先下一城，不過第二點女單黃瀞平以兩個10：15敗給席哈格（Devika Sihag），讓印度扳平點數。

第三點男雙，陳子睿／林煜傑以直落2拿下勝利，幫助中華隊取得「聽牌」優勢；第四點女雙許尹鏸／楊筑云更以15：3、15：8「關門」成功，幫助中華隊4點結束就取得金牌戰門票。

上屆成都世大運，中華隊金牌戰和地主中國打滿5點，驚險以3：2拍下金牌，另外在混雙也奪金，單屆獲得2金1銀2銅成績。中華隊本屆金牌戰對手還沒出爐，由中國和南韓爭奪另張金牌戰門票。 第一點男單蘇力揚打滿3局奪勝。圖／大專體總提供

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