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世大運／洪俊義突圍闖4強 跆拳道隊獎牌再進帳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
洪俊義闖進4強戰後吶喊慶祝。圖／大專體育總會提供
洪俊義闖進4強戰後吶喊慶祝。圖／大專體育總會提供

昨天對打首日進帳一面銀牌的中華跆拳道隊，德國萊茵魯爾世大運再傳捷報，今天對打第二天男子80公斤級的洪俊義闖進4強戰，確定再進帳一面獎牌，今天深夜11點半將和烏克蘭對手胡爾諾夫（Kyrylo Hurnov）爭金牌戰資格。

中華跆拳道隊的對打項目派出「滿額」的8男、8女出征，今天凌晨黃映瑄在女子46公斤級奪下銀牌，今天由男將潘奎安、洪俊義及女將劉侑芸和邱少萱挑戰獎牌。

4名好手一路晉級，女子67公斤級的邱少萱先在16強落馬，闖進男子58公斤級8強賽的潘奎安打滿3局以1：2敗給烏克蘭對手，175公分的劉侑芸在女子49公斤級8強賽也以局數1：2不敵中國大陸馬靜月，無緣頒獎台。

洪俊義成僅存的奪牌希望，他首輪直落二退美國對手，8強賽面對克羅埃西亞的赫爾戈塔（Leon Hrgota）打得強勢，兩局分別以15：5和12：0拿下，搶下4強門票保底銅牌，接續將繼續挑戰提升獎牌成色。

中華跆拳道隊向來是代表團「獎牌庫」，上屆成都世大運奪下6銀4銅，但金牌掛蛋，中斷從2003年來連續8屆奪金紀錄；今年從先開賽的品勢開出紅盤，由楊長螢、郭彥妤、陳歆雅組成的品勢女團搶下代表團本屆第一面金牌，男團也摘銅，對打首日黃映瑄再奪銀，洪俊義也確定進帳獎牌，接續還有3天賽事能繼續挑戰頒獎台。

中華隊洪俊義（右）闖進跆拳道男子80公斤級4強戰。圖／大專體育總會提供
中華隊洪俊義（右）闖進跆拳道男子80公斤級4強戰。圖／大專體育總會提供

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陳歆雅 跆拳道 成都世大運

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