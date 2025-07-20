足球／陳忠慶、周台英領運發基金逾百萬 體育署回應了

台師大女足抽血案持續延燒，媒體報導台師大體育系教授陳忠慶與女足隊教練周台英除了執行國科會精準運科研究計畫，2019和2020年也合作運科計畫並獲體育署運發基金逾百萬元補助，且內容同樣鎖定女足隊員採血研究。人在德國萊茵魯爾世大運坐鎮的體育署署長鄭世忠表示，過去計畫已結案，將要求陳忠慶和周台英說明。

報導指出，陳忠慶、周台英申請教育部體育署運動發展基金補助，2019年「台灣師範大學女子足球隊選手體能監測與傷害調查」及隔年的「離心訓練對女子足球選手傷害預防及提升運動表現效果之影響」，都鎖定女足隊為受試者，有抽血行為，陳忠慶是主持人，周台英列共同主持人，兩案共獲補助105萬元，兩人7年來合作獲運發基金補助的5案共268萬元。

陳忠慶、周台英的抽血研究引發爭議，對此體育署署長鄭世忠表示，這部分補助的是運科支援案，不是運科研究，因過去計劃已經結案，因此體育署將去函要求陳忠慶與周台英說明，若有違反不得發表的行為，以及違反選手的意願，將要求銷毀數據以及已發表論文撤稿。

鄭世忠指出，明天下午教育部會邀請國科會與衛福部跨部會討論運科檢測與研究的細節指引，採血不等同於抽血，人體試驗倫理委員會（IRB）申請與否以及執行者資格，都需要主政的衛福部協助釐清。

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