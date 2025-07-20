世大運／「小可愛」王珮伃把關 羽球混團力壓日本晉4強

德國世大運羽球混合團體今天進行的8強賽，中華隊靠著「羽球小可愛」王珮伃順利收下第4點女單，如願以3比1擊敗強敵日本挺進最終4強，距離衛冕金牌就差最後2場。

2025德國世界大學運動會羽球混合團體採5點3勝制，不過採用15分的發球得分制，和世界羽球總會（BWF）國際賽採用的21分發球得分制不一樣，也讓比賽節奏變得更快。

今天的8強賽，中華隊首點混雙推出吳軒毅與楊筑芸，結果以1比2的局數落敗；幸好接著第2點男單，蘇力揚以15比12、14比16、15比13擊退曾本康佑，先扳回一點。

第3點男雙陳子睿與林煜傑搭檔強勢出擊，輕鬆以15比10、15比6過關，台灣組合首局最多取得8分領先，第2局最多握有9分優勢，打得對手毫無招架之力，也幫助中華隊取得2比1的聽牌優勢。

關鍵第4點女單，中華隊由身高僅155公分的王珮伃對上小林由佳，首局雖以11比15落敗，但後2局以18比16、15比12上演逆轉勝，也幫助中華隊闖進4強。

王珮伃賽後接受媒體訪問時表示，自己屬於拉吊打法且慢熱的球員，還不是很能適應15分制的快節奏，所以一直到第2局開始才比較進入狀況，「都靠著加油團很大聲的幫忙加油及教練場邊提醒，我才能越打越好」。

上屆成都世大運，中華隊在羽球運動拿下2金1銀2銅，其中包括混合團體，今年肩負連霸大業；中華隊晉級4強後，將於今晚18時30分對上印度。

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