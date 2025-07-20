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世大運／中華男排分組賽勝葡萄牙開胡 驚險壓過澳洲奇蹟進8強

中央社／ 台北20日電
中華男排挺進8強。圖／大專體總提供
中華男排挺進8強。圖／大專體總提供

在德國舉行的萊茵魯爾世界大學運動會，中華男排在分組賽最終戰以3比1擊退葡萄牙開胡，沒想到，僅拿到1勝情況下，在比較得失分後，奇蹟挺進8強。

由旅外球星張育陞領軍的中華男排，在這次萊茵魯爾世大運與巴西、澳洲及葡萄牙等實力不俗的隊伍同組，力拚分組前2名、取得躋身8強資格，沒想到，中華男排分組賽前兩戰分別不敵澳洲、巴西，在1勝難求下，晉級必須得靠「天助自助」。

面臨非贏不可的壓力，中華男排在分組賽最終戰迎戰葡萄牙，靠著副攻手張育陞搭配隊長張祐晨聯手發威，終場以28比26、21比25、25比17、25比23獲勝，不僅順利在分組賽開胡，同時晉級之路保有一線生機。

中華男排主力張育陞賽後接受轉播單位採訪時表示，賽前給予自己比較大的壓力，導致狀態沒有調整好，加上此役對手很針對自己攔網，所幸隊友挺身而出，讓他知道不是只有一個人，「這場勝利是團隊一起拿下來的，最後感覺壓力整個釋放出來」。

沒想到，接下來奇蹟真的出現，隨著巴西以25比17、25比13、23比25、25比19擊敗澳洲後，形成台灣、澳洲及葡萄牙戰績皆為1勝2負的戰況，其中葡萄牙因積分劣勢確定分組墊底，而中華男排在整體得失分贏過澳洲，所以驚險搶下分組第2張8強門票。

中華男排上次打進8強是2019拿坡里世大運，如今睽違6年再度躋身8強，接著將與波蘭爭奪4強席次，朝著平隊史最佳成績紀錄邁進。

另外，中華女排同樣以分組第2之姿挺進8強，將在淘汰賽階段挑戰日本，尋求躋身4強。

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