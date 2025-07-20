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世大運／「柚子」高承睿獨拿兩點 男桌退日本闖金牌戰

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世大運／「柚子」高承睿獨拿兩點 男桌退日本闖金牌戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高承睿「關門」成功，助隊闖進金牌戰。圖／大專體總提供
高承睿「關門」成功，助隊闖進金牌戰。圖／大專體總提供

巴黎奧運國手「柚子」高承睿在萊茵魯爾世大運桌球男團4強賽獨拿2點，率隊以點數3：1力退日本隊，闖進金牌戰，至少追平上屆的銀牌成績，台灣時間今天晚上10點半將對決中國隊爭金；同樣打進4強的中華女子桌球隊，直落3不敵中國，仍為代表團進帳一面銅牌。

中華桌球隊上屆成都世大運男團摘銀、女團奪銅，今年再度雙雙打進4強，確保獎牌入袋。

男團4強賽碰日本，第一點馮翊新以11：6、11：5、7：11、11：7擊敗横谷晟，為中華隊先下一城；巴黎奧運國手「柚子」高承睿第二點上陣，以8：11、11：5、11：7、11：4逆轉谷垣佑真，讓中華隊取得點數「聽牌」優勢。

上屆男團銀牌班底黃彥誠第三點雖以7：11、11：6、12：14、6：11不敵岡野俊介，不過第四點「柚子」關門成功，5局大戰中扛著壓力，以11：9、11：8、8：11、8：11、12：10力退横谷晟，「關門」成功率隊以點數3：1搶下金牌戰門票。

中華隊闖進男團最終戰，連兩屆將和中國爭金，海峽對決將於今天晚上10點半進行；女團金牌戰由中國對決日本，中華隊連兩屆以銅牌作收。

中華隊馮翊新。圖／大專體總提供
中華隊馮翊新。圖／大專體總提供
高承睿「關門」成功，助隊闖進金牌戰。圖／大專體總提供
高承睿「關門」成功，助隊闖進金牌戰。圖／大專體總提供
高承睿「關門」成功，助隊闖進金牌戰。圖／大專體總提供
高承睿「關門」成功，助隊闖進金牌戰。圖／大專體總提供

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高承睿 日本隊 中華隊

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