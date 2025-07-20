世大運／打了三節好球 中華男籃惜敗地主

目標闖進8強的中華男籃隊，今天萊茵魯爾世大運首戰面對地主德國隊，首節雖一度落後兩位數，但在替補球員吳志鍇、宋昕澔追分，以及隊長游艾喆穿針引線下，和地主比分一路緊咬，可惜第四節遭地主打出開節10：0猛攻，最終以73：83錯過首勝。

中華隊開賽被德國連搶進攻籃板，禁區失守下一度陷入9：20落後，不過替補球員表現亮眼，吳志鍇一上陣就連飆2記三分彈，宋昕澔也貢獻兩顆進球，中華隊打出12：0的強勢反擊，反以21：20領先進入第二節。

第二節比分拉鋸，中華隊半場打完只以36：37落後，第三節在林信寬率先投進三分彈、游艾喆再得手下，中華隊連拿5分下要回領先；德國下半場外線命中率提高，帝斯勒（Nicholas Tischler）的接連取分讓德國取得50：45優勢，不過中華隊有李允傑外線破網助陣，三節打完仍以61：62緊咬比數。

只以1分落後進入決勝節的中華隊，進攻突然當機，前2分半僅靠胡晉豪罰球拿下1分，被德國一波10：0攻勢將差距擴大到兩位數，關鍵時刻「金牌狀元」林信寬挺身而出，切入得手後再飆進底角外線，將比分追到67：72，但帝斯勒也回敬三分彈，中華隊繼續靠外線追分下雖曾將比數追近到73：77，但逆轉仍差一步，最終以73：83不敵地主。

中華隊籃板以24：36落後有身材優勢的德國，10次罰球更遠不及德國32罰。林信寬三分球12投6中攻下全隊最高21分，宋昕澔和陳范柏彥各拿10分。

中華男籃預賽和德國、智利及芬蘭同組，今天雖落敗但打出精彩一戰，明天凌晨2點將對決智利搶勝。 中華隊隊長游艾喆（左）。圖／大專體總提供 中華男籃今天迎接世大運首戰。圖／大專體總提供 中華隊林信寬外線出手。圖／大專體總提供

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