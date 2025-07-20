聽新聞
0:00 / 0:00

世大運／準決賽排名第一 「蝶王」王冠閎200蝶明拚金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王冠閎在男子200公尺蝶式出賽。圖／大專體總提供
王冠閎在男子200公尺蝶式出賽。圖／大專體總提供

我國「蝶王」王冠閎今天在萊茵魯爾世大運登場，拿手的男子200公尺預賽先游出1分58秒39游進準決賽；今天凌晨進行的準決賽，他一路領先下以1分55秒65拿下分組第一，以總排名首位游進決賽，有望挑戰生涯第一面世大運金牌。

王冠閎預賽排在第四組出賽，第4水道的他以1分58秒39獲得分組第一；準決賽他排在第二組的第6道，第一個50公尺以25秒40排名第一，游完100公尺也以54秒83排名首位，150公尺結束後仍以1分24秒96穩住領先，最終以1分55秒65拿下分組第一，總排名也高居首位，游進最終決賽。

王冠閎是國內3項蝶式的全國紀錄保持人，200公尺蝶式全國紀錄是東京奧運游出的1分54.秒44。成都世大運他在男子200公尺蝶式決賽游出1分55秒69，以0.03秒之差錯過金牌，仍帶回銀牌一面；同年杭州亞運，他決賽以1分54秒53奪下銀牌，終結長達25年的台灣男泳將亞運獎牌荒。

今年2月王冠閎雖傷到腳踝，4月全大運仍以1分58秒17的成績完成200公尺蝶式5連霸，如今世大運也游進決賽，台灣時間明天凌晨2點24分將尋求再度登上頒獎台。

王冠閎在男子200公尺蝶式出賽。圖／大專體總提供
王冠閎在男子200公尺蝶式出賽。圖／大專體總提供
王冠閎在男子200公尺蝶式出賽。圖／大專體總提供
王冠閎在男子200公尺蝶式出賽。圖／大專體總提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

王冠閎 成都世大運 亞運

延伸閱讀

世大運／跆拳道黃映瑄連兩屆摘銀 韻律體操團體3球2環奪銅

世大運／不敵南韓對手 黃映瑄連兩屆跆拳道「銀」恨

世大運／踢退義大利選手 黃映瑄連兩屆晉級金牌戰

世大運／桌球女團直落三勝印度 晉級4強銅牌保底

相關新聞

世大運／準決賽排名第一 「蝶王」王冠閎200蝶明拚金

我國「蝶王」王冠閎今天在萊茵魯爾世大運登場，拿手的男子200公尺預賽先游出1分58秒39游進準決賽；今天凌晨進行的準決賽...

世大運／跆拳道黃映瑄連兩屆摘銀 韻律體操團體3球2環奪銅

德國萊茵魯爾世大運跆拳道賽事，我國女子46公斤級好手黃映瑄今天凌晨在金牌戰遭遇南韓選手金永書（音譯），最終以0：2敗下陣...

世大運／桌球男、女團保底雙銅

德國萊茵魯爾世大運我國桌球男、女團，昨天晚間在八強賽分別遭遇南韓隊與印度隊，在兩位奧運國手「柚子」高承睿、簡彤娟領軍下，...

世大運／不敵南韓對手 黃映瑄連兩屆跆拳道「銀」恨

上屆成都世大運就踢進跆拳道女子46公斤級金牌戰，我國女將黃映瑄當時「銀恨」，連莊2025德國萊茵魯爾世大運國手就誓言奪金...

世大運／踢退義大利選手 黃映瑄連兩屆晉級金牌戰

2025德國萊茵魯爾世大運跆拳道賽事，我國女子46公斤級黃映瑄，今天一路過關斬將挺進到4強賽後，遭遇義大利伯塔格尼（El...

日本羽賽／楊博涵劉廣珩不敵世界第1男雙 無緣冠軍戰

BWF超級750系列的日本羽球公開賽，台灣男雙「寒流組合」楊博涵、劉廣珩今天在4強以19比21、11比21不敵世界排名第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。