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世大運／準決賽排名第一 「蝶王」王冠閎200蝶明拚金
我國「蝶王」王冠閎今天在萊茵魯爾世大運登場，拿手的男子200公尺預賽先游出1分58秒39游進準決賽；今天凌晨進行的準決賽，他一路領先下以1分55秒65拿下分組第一，以總排名首位游進決賽，有望挑戰生涯第一面世大運金牌。
王冠閎預賽排在第四組出賽，第4水道的他以1分58秒39獲得分組第一；準決賽他排在第二組的第6道，第一個50公尺以25秒40排名第一，游完100公尺也以54秒83排名首位，150公尺結束後仍以1分24秒96穩住領先，最終以1分55秒65拿下分組第一，總排名也高居首位，游進最終決賽。
王冠閎是國內3項蝶式的全國紀錄保持人，200公尺蝶式全國紀錄是東京奧運游出的1分54.秒44。成都世大運他在男子200公尺蝶式決賽游出1分55秒69，以0.03秒之差錯過金牌，仍帶回銀牌一面；同年杭州亞運，他決賽以1分54秒53奪下銀牌，終結長達25年的台灣男泳將亞運獎牌荒。
今年2月王冠閎雖傷到腳踝，4月全大運仍以1分58秒17的成績完成200公尺蝶式5連霸，如今世大運也游進決賽，台灣時間明天凌晨2點24分將尋求再度登上頒獎台。
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