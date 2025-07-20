世大運／跆拳道黃映瑄連兩屆摘銀 韻律體操團體3球2環奪銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國韻律體操代表隊在3球2環連續兩屆奪下銅牌。圖／大專體總提供
我國韻律體操代表隊在3球2環連續兩屆奪下銅牌。圖／大專體總提供

德國萊茵魯爾世大運跆拳道賽事，我國女子46公斤級好手黃映瑄今天凌晨在金牌戰遭遇南韓選手金永書（音譯），最終以0：2敗下陣來，連續兩屆賽事以銀牌成績作收。

黃映瑄上屆成都世大運就在女子46公斤級賽事拿下銀牌，今年也再度背負奪牌厚望，在昨天一路過關斬將挺進到4強賽後，再擊退義大利選手伯塔格尼（Elisa Bertagnin）晉級到金牌戰。

不過黃映瑄金牌戰的對手則是2022年世青賽金牌得主南韓金永書（音譯），在兩局賽事中面對對手的猛攻都處於被動局面，最終也以0：2敗下陣來，雖然無緣奪金，但個人連續兩屆都拿下銀牌。

至於我國韻律體操代表隊陳詠綺／呂珮綺／黃韻蓁／朱婕綺／潘玉觀／莊詒安，今天凌晨則是攜手在團體3球2環以23.00分拿下一面銅牌，也是韻律體操代表隊連續兩屆在此項目奪銅，我國代表團目前也累積拿下1金、1銀、2銅。

黃映瑄連兩屆世大運奪下銀牌。圖／大專體總提供
黃映瑄連兩屆世大運奪下銀牌。圖／大專體總提供

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跆拳道 成都世大運

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