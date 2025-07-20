世大運／不敵南韓對手 黃映瑄連兩屆跆拳道「銀」恨

上屆成都世大運就踢進跆拳道女子46公斤級金牌戰，我國女將黃映瑄當時「銀恨」，連莊2025德國萊茵魯爾世大運國手就誓言奪金；萊茵魯爾世大運對打第一天賽事上陣的她如願踢進最終戰，可惜台灣時間今天凌晨面對南韓對手金允書（Kim Yunseo）以局數0：2吞敗，連兩屆都踢回銀牌。

中華跆拳道隊對打共派出8男、8女的「滿額」成員出征德國，今天首日賽程黃映瑄成唯一前進獎牌戰的選手，男子54公斤級李祈恩、男子68公斤級徐晧祐和杭州亞運奪銀的女子57公斤級林唯均無緣晉級。

晉級路接連踢下西班牙、泰國和義大利對手的黃映瑄，金牌戰碰金允書，第一局從落後開始追分，但4：4下不停遭到中端攻擊，陷入4：10落後，積極追分加上對手判罰下縮小差距，仍以8：10讓出首局。

第二局開局不到20秒黃映瑄就連失6分，接續分數又被逐漸拉開，比賽還沒結束金允書就已比出慶祝動作，最終金允書就以22：7拿下第二局勝利，踢下對打項目第一面金牌。

中華跆拳道隊向來是代表團「獎牌庫」，上屆成都世大運奪下6銀4銅，但金牌掛蛋，中斷從2003年來連續8屆奪金紀錄，不過今年品勢開出紅盤，由楊長螢、郭彥妤、陳歆雅組成的品勢女團搶下代表團本屆第一面金牌，男團也摘銅，如今對打首日再報佳音，跆拳道隊累積獲得1金1銀1銅，接續還有4天賽事有望繼續進帳獎牌。 中華隊跆拳道女將黃映瑄。圖／大專體總提供

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