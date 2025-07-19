德國世大運 桌球男、女團保底雙銅

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
高承睿帶領中華桌球男團挺進世大運四強賽，至少銅牌起跳。圖／大專體育總會提供
高承睿帶領中華桌球男團挺進世大運四強賽，至少銅牌起跳。圖／大專體育總會提供

德國萊茵魯爾世大運我國桌球男、女團，昨天晚間在八強賽分別遭遇南韓隊與印度隊，在兩位奧運國手「柚子」高承睿簡彤娟領軍下，最終都以直落三取勝，晉級四強賽後至少銅牌保底，而跆拳道女子四十六公斤級黃映瑄也挺進四強，同樣銅牌起跳。

上屆世大運我國在桌球男、女團分別拿下銀牌與銅牌，本屆男團加入奧運國手高承睿以及世界排名第五十名的馮翊新，至於女團則是由上屆銅牌班底的簡彤娟、黃愉偼攜手鄭樸璿、蔡昀恩出擊，兩隊在分組賽加上十六強賽都拉出三連勝，且同樣一點未失。

昨天的八強賽男團對上南韓，中華隊由高承睿、馮翊新、黃彥誠聯手出擊，最終三人也在一局未失的情況下，幫助中華隊搶下四強門票，確定銅牌保底，並將與日本隊爭奪決賽門票。

對於上屆幫助中華男團拿下銀牌，昨天負責第三點的黃彥誠也表示，希望能幫助中華隊將獎牌成色升級。而高承睿則說「這場大家發揮得非常好，對手中我們比較熟悉的只有第二點的趙大成，大家確實打得比較小心一點。」

簡彤娟在桌球女團八強賽第二點遭遇五局苦戰險勝。圖／大專體育總會提供
簡彤娟在桌球女團八強賽第二點遭遇五局苦戰險勝。圖／大專體育總會提供

女團面對印度，雖然以直落三勝出，同樣晉級四強、銅牌保底，但第二點的簡彤娟卻與對手拉鋸五局後才險勝。談到四強將遭遇強敵中國大陸隊，簡彤娟說「這幾場比賽都是別人挑戰我們，現在換我們挑戰她們，變成我們是沒有壓力的一方，我們不一定會輸。」

我國跆拳道隊在品勢拿下一金一銅後，昨天登場的對打也再添獎牌，上屆奪下女子四十六公斤銀牌的黃映瑄順利挺進到四強，至少銅牌起跳；而游泳「蝶王」王冠閎昨天在男子二百公尺蝶式預賽，則是游出一分五十八秒三九，以總成績第七名晉級到準決賽。

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