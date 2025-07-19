世大運／踢退義大利選手 黃映瑄連兩屆晉級金牌戰

2025德國萊茵魯爾世大運跆拳道賽事，我國女子46公斤級黃映瑄，今天一路過關斬將挺進到4強賽後，遭遇義大利伯塔格尼（Elisa Bertagnin），最終以局數2：0拿下，順利挺進到金牌戰。

黃映瑄上屆世大運拿下銀牌，今年再度肩負奪牌厚望，在一路挺進到4強賽，在佔有身材優勢的情況下，黃映瑄首局就展開猛攻，開賽後就取得9：0的大幅領先，並以17：8先下一城。

第二局雙方則是展開拉鋸戰，黃映瑄在4：3領先時，靠著上端攻擊和中段攻擊連續命中，以8：3勝出，挺進到金牌戰，金牌戰將於20日凌晨0點25分勝出，將與南韓選手爭金。

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