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日本羽賽／楊博涵劉廣珩不敵世界第1男雙 無緣冠軍戰

中央社／ 台北19日電
台灣男雙組合楊博涵（前）和劉廣珩。圖／報系資料照
台灣男雙組合楊博涵（前）和劉廣珩。圖／報系資料照

BWF超級750系列的日本羽球公開賽，台灣男雙「寒流組合」楊博涵劉廣珩今天在4強以19比21、11比21不敵世界排名第1的馬來西亞侞薩尼、吳世飛，無緣冠軍戰。

世界排名24名的男雙組合楊博涵、劉廣珩昨役上演逆轉勝後，首度攜手挺進超級750等級4強，並成為日本羽球公開賽台將僅存希望，然而今天與男雙世界排名第1的馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin）、吳世飛正面交鋒，雙方曾在去年的日本公開賽過招，而楊博涵、劉廣珩以直落二吞敗。

再度於日本公開賽舞台對戰，楊博涵、劉廣珩首局打出氣勢，前段幾乎都能維持領先優勢，並一度手握4分領先，沒想到技術暫停後突然陷入亂流，連丟4分遭到扳平，即便「寒流組合」試圖緊咬比分，可惜在擋不住對手強勢進攻的情況下，仍以19比21讓出。

已經沒有退路的楊博涵、劉廣珩，次局開打後就以3比8大幅落後，甚至技術暫停後分差瞬間被擴大，在無力扭轉戰局下，終場「寒流組合」再以11比21吞敗，雖然無緣前進男雙冠軍戰，不過仍寫下兩人在世界羽球聯盟（BWF）超級750等級賽事的最佳成績。

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羽球 楊博涵 劉廣珩

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