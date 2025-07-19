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世大運／桌球女團直落三勝印度 晉級4強銅牌保底

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
簡彤娟在第二點遭遇五局苦戰險勝。圖／大專體總提供
簡彤娟在第二點遭遇五局苦戰險勝。圖／大專體總提供

我國桌球女團上屆世大運拿下銅牌後，今年由上屆班底的簡彤娟、黃愉偼再度領軍出擊，今天下午的8強賽面對印度隊，兩人也與鄭樸璿攜手出擊連拿3點，以3：0擊敗印度，繼男團後也闖進到4強賽，確定銅牌保底。

今年世大運我國桌球女團由簡彤娟、黃愉偼、鄭樸璿、蔡昀恩攜手出擊，在分組賽連兩戰都以3：0擊敗智利與澳洲後，16強賽面對波蘭也以3：0勝出，保持一點未失的好狀態晉級到8強賽。

不過今天碰上印度卻遭遇抵抗，首點鄭樸璿碰上世界排名第287名的瓦蒂卡（Pritha Vartikar），在先拿兩局後，第三局卻遭到對手以13：11拿下，所幸第4點鄭樸璿穩住陣腳，以11：4為中華隊搶下首點。

第二點我國則由巴黎奧運國手簡彤娟出擊，面對世界排名第275名的瓦妮（Sayali Wani）雙方更是展開與5局激戰，簡彤娟在先丟首局的情況下，一度以1：2讓對手搶先聽牌，不過後兩局她重新調整後找回節奏，以11：6、11：5成功關門，逆轉守住第二點，最終黃愉偼則是在第三點以直落三勝出，幫助中華隊搶下4強門票，確定銅牌保底，並將與強敵中國大陸爭奪冠軍賽門票。

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簡彤娟 中華隊

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