世大運／高承睿領銜退南韓 桌球男團挺進4強銅牌起跳
德國萊茵魯爾世大運桌球賽事，今天舉行團體8強賽，其中我國男團在8強賽遭遇南韓，最終在高承睿、馮翊新、黃彥誠攜手連拿3點且一局未失下，最終中華隊就以3：0直落三取勝，挺進到男團4強賽，也確定銅牌保底。
上屆成都世大運，我國桌球拿下1銀、2銅成績，其中包括桌球男團拿下銀牌，桌球女團則是拿下銅牌，其中男團今年除了黃彥誠再度出征外，又加入了巴黎奧運國手高承睿、馮翊新，以及張秉丞。
在日前的分組賽中，中華男團就連退澳門與愛爾蘭，以分組龍頭晉級，16強賽又拍退波蘭，且3場賽事都是一點未失，展現問鼎獎牌的實力。
而今天的8強賽中華男團則是碰上南韓，並由高承睿、馮翊新、黃彥誠攜手出擊，最終三人再度展現高於對手的實力，在一局未失的情況下，三點都以3：0勝出，幫助中華男團以3：0晉級到4強賽確定銅牌保底，接下來4強賽將遭遇日本。
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