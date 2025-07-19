波蘭跳水國家隊高雄備戰世錦賽 台灣小將場邊觀摩激發鬥志　

備戰世錦賽，波蘭跳水國家隊頂尖游泳選手今年首度移師高雄移地訓練，此行來台除訓練外，台波兩地游泳協會也簽署合作備忘錄MOU，促進雙邊游泳與跳水運動展開緊密合作交流；此外，20多名高雄跳水隊選手近日更慕名前往泳池場邊觀摩學習，讓小選手們直呼啟發很大。

波蘭跳水隊將在高雄國際游泳池進行為期一周訓練至7月20日，後啟程參加7月26日新加坡世界游泳錦標賽，總教練羅森博格表示，考量台灣與新加坡氣候相近、無時差，有助於選手適應比賽環境；他亦大讚高雄擁有具備符合國際標準的跳水設施，提供良好訓練條件。

中華民國游泳協會祕書長曾正宗透露，15年前首次帶代表隊出國就是到波蘭，波蘭跳水在歐洲非常有實力，這次高雄因為有這麼好的國際跳水池，才會吸引到這麼強的外隊來台灣訓練，希望未來能有台灣選手赴波蘭交流，甚至是更進一步國家與國家合作。

此次波蘭隊訪台陣容堅強，共有12人來台，包括2名教練、1名物治療師、7位選手、1位隨隊和1位翻譯，其中最知名選手是5月在歐洲錦標賽奪下男子3公尺跳板金牌選手熱蘇泰克（Andrzej Rzeszutek）。

33歲熱蘇泰克是首位在歐錦賽奪金的波蘭跳水選手，對於即將來到的世錦賽，他坦言花很多功夫練習，很辛苦也很努力，沒設想一定要拿哪種成績，就是全力以赴。

趁著波蘭跳水代表隊來台備戰，台灣跳水隊成員也把握難得機會在場邊學習觀摩，跳水教練林子翔指出，歐洲跳水技術和動作跟亞洲不太一樣，他們的技術與亞洲選手相比，風格明顯不同，值得學習。

林子翔也分享，波蘭選手的出現讓台灣小選手們相當興奮，這幾天孩子們都很期待訓練，只要波蘭選手完成一個完美動作，馬上就會引來熱烈掌聲，把這些歐洲選手當成偶像，這樣的刺激對訓練動機非常有幫助，期待透過交流提升孩子的眼界與熱情。

新莊高中跳水選手薛羽芯表示，這次與波蘭跳水隊的交流訓練收穫良多，在訓練場上，肢體就是最直接的語言，即使彼此語言不通，當看到優秀的動作時，還是會一起鼓掌、一起興奮，這種氛圍很激勵人心。

她提到，波蘭教練在場邊不吝分享經驗，學到許多新的觀念與訓練細節，對於自己的表現，希望持續進步朝著更優秀的動作邁進。 波蘭跳水隊在高雄國際游泳池移地訓練。記者郭韋綺／翻攝 中華泳協簽署合作備忘錄MOU，促進雙邊在游泳與跳水運動展開緊密合作交流。記者郭韋綺／攝影 波蘭跳水國家隊頂尖游泳選手今年首度移師高雄移地訓練。記者郭韋綺／攝影 中華泳協簽署合作備忘錄MOU，促進雙邊在游泳與跳水運動展開緊密合作交流。記者郭韋綺／攝影 波蘭跳水隊在高雄國際游泳池移地訓練。記者郭韋綺／翻攝

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