世大運／為留下的3位隊友而戰 中華女籃首秀延長賽惜敗波蘭

世大運中華女籃今天凌晨在分組賽首戰遭遇強敵波蘭，雙方一路拉鋸到延長賽最終以69：77敗下陣來，賽後總教練林紀妏也透露，不少球員回到休息事後都留下自責的淚水，談到今天在場邊席上放上在12人名單中落選的宋瑞蓁、米靖恩以及因傷留在台灣的郭虹廷球衣，林紀妏也鼓勵選手要用11個人的心展現14個人的拚勁。

世大運女籃在日前瓊斯盃拿下第3名佳績後，決選出12人名單飛往德國參加世大運，其中宋瑞蓁、米靖恩未能入選最後12人名單，至於郭虹廷則是因為瓊斯盃的傷勢問題留在台灣養傷未隨隊，但今天3人的球衣仍現身場邊。

總教練林紀妏表示，這次12人名單決定確實蠻難的，尤其宋瑞蓁、米靖恩都是很努力的球員，讓她決定在把兩人的球衣一起帶出國，希望剩餘的11名球員能夠展現14個人的拼勁，「她們也很想來世大運，但在有所取捨的情況下，我們必須珍惜她們跟我們一起訓練的那份心，連她們的份一起拚。」

而今天中華隊確實也打出精彩一戰，面對人高馬的波蘭在開賽時雖被對手壓著打，但靠著防守逐漸將比分追近，甚至逼入延長賽，可惜關鍵時刻仍是因為經驗上的缺乏以及處理球的失誤，讓波蘭帶走勝利。

談到分組賽首戰輸球，林紀妏說：「賽後進去休息室很多球員自責的哭了，但我跟她們說沒關係，這場輸球算我的，因為我是總教練必須要扛這責任。這是她們重要養分，這是很好的經驗培養跟吸收，說不定我們還有機會贏下地主跟美國，因為球是圓的，一開始大家也不看好我們可以跟波蘭打到延長賽，在充分的準備和情蒐後，對於接下來兩場比賽還是鼓勵球員不要放棄。」

在分組賽首戰輸球後，中華女籃今天晚間11點半將再度登場迎戰美國，至於中華男籃則將在明天凌晨兩點於分組賽首戰遭遇地主德國。 世大運中華女籃首戰在延長賽不敵波蘭。圖／大專體總提供

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