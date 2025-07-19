拔河／我國首次取得世運會滿額入場券 女子隊鎖定6連霸

台灣拔河代表隊將於8月6日啟程飛往中國大陸成都，參加2025第12屆成都世界運動會，今年台灣女子拔河代表隊除鎖定6連霸，男子與男女混和也首度取得參賽門票，將全力挑戰史無前例的「完全制霸」。

今年世運拔河台灣代表隊共有23名選手參戰，男子隊與男女混合隊由教練潘明有掛帥，女子隊則由名教頭郭昇領軍，選手預計在8月6日出發，8月12日返台。

為備戰2025成都世界運動會，台灣拔河代表隊已於5個多月前開始集訓，為讓選手提早適應比賽強度與氣氛，中華民國拔河運動協會也在今、明兩天，以及7月26、27日連續兩周在國立體大碧境室外場地舉行模擬對抗賽，

中華民國拔河運動協會理事長陳建平也在隊員出發前夕，前往集訓地點國立體育大學頒發加菜金20萬元，除勉勵選手們全力以赴，盡力爭取最佳成績，也不忘提醒大家記得做好相關防護，並期許大家帶著自信出門，回家時能臉上掛著笑容、脖子上都掛著亮澄澄的獎牌。

依照官方公布的賽程，男子組640公斤級將在8月9日率先登場，隔天則是重頭戲女子500公斤級出賽，至於男女混合580公斤級在8月11日壓軸亮相。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬則透露，7月16日他才從成都實地考察返台，也透露當地氣候炎熱，氣溫動輒高達攝氏39度，體感溫度更可上看45度，光是站在太陽下，「就感覺頭頂都要燒焦了，選手們一定要做好防曬與水分補充。」

卓耀鵬也指出，自上屆世運會開始，拔河已從室內賽改為室外賽，這次官方場地雖有鋪上綠茵草皮，但因高溫曝曬，導致土地非常硬，對於室外拔河鞋的抓地力有些影響，「屆時比賽將是純粹力量與力量的對決，想要靠戰術與技巧取勝的機會不大，也會提醒選手讓他們提早做好準備。」 今年男子隊與男女混合隊由教練潘明有掛帥。圖／中華民國拔河協會提供

商品推薦