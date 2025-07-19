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世大運／韓安齊女子100公尺自由式再破全國紀錄！「台灣蝶王」王冠閎今登場

世大運／韓安齊女子100公尺自由式再破全國 王冠閎今登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
韓安齊在女子100公尺自由式準決賽再度刷新全國紀錄。圖／大專體總提供
韓安齊在女子100公尺自由式準決賽再度刷新全國紀錄。圖／大專體總提供

我國巴黎奧運游泳國手韓安齊，繼日前在女子100公尺自由式預賽游出55秒34打破全國紀錄後，今天凌晨登場的準決賽她再以55秒26刷新全國紀錄，可惜最終名列分組第4名無緣決賽。

韓安齊日前在女子100公尺自由式預賽，在第七組出賽，最終游出55秒34的佳績排名分組第2名順利晉級準決賽，而今天凌晨登場的準決賽，她則是在第一組第5道出賽，最終以55秒26再度刷新自己所保持的全國紀錄，不過在決賽僅擇優取8名晉級的情況下，韓安齊以總排名第10名無緣晉級。

至於我國「蝶王」王冠閎，今天晚間也將在男子200公尺蛙式預賽登場，上屆賽事他在男子200公尺蝶式拿下銀牌，且與金牌選手僅有0.03秒的差距，讓他本屆再度參賽也瞄準頒獎台更高的位置，希望為我國搶下史上首面世大運游泳金牌。

教練黃智勇指出，王冠閎在抵達德國後時差調整狀況良好，尤其在體育署設有中繼站的情況下，飲食也都相當習慣，狀況也愈來愈好，不過這次世大運美國、日本等游泳強國也都派出不好頂尖選手參賽，加上歐洲選手也可能帶來激烈競爭，絲毫不能大意。

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體育署 韓安齊 王冠閎

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