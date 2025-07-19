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世大運／台灣跆拳道報捷 奪1金1銅

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
陳歆雅（左起）、楊長螢、郭彥妤攜手拿下品勢女團金牌，也是代表團首面獎牌。圖／大專體總提供
陳歆雅（左起）、楊長螢、郭彥妤攜手拿下品勢女團金牌，也是代表團首面獎牌。圖／大專體總提供

我國世大運代表團首面獎牌昨晚出爐，由楊長螢／郭彥妤／陳歆雅組成的跆拳道品勢女團，最終以公認品勢8.966分、自由品勢8.732分，平均分8.849分擊敗強敵南韓與美國奪下金牌，至於品勢男團柯翔碩／黃奕承／陳孝澤也拿下一面銅牌，單日進帳1金、1銅。

上屆成都世大運我國在品勢拿下1銀、1銅成績，本屆賽事也被寄予厚望爭奪代表團首面獎牌，首日的個人賽與混雙賽事都未能達成目標後，昨天登場的團體賽中華隊男、女團則是一肩扛起奪牌壓力。

直接從八強決賽出發的中華女團，今年由台師大楊長螢、郭彥妤以及北市大陳歆雅組成，壓軸登場的三人最終也以平均分8.849分拿下金牌，讓教練黃珮昀直呼三人表現幾乎是零失誤，「其實她們在5月11月決選完才開始培養默契，有兩位過去配合過世大運，新加入的楊長螢也是師大的，晚上有多餘時間就會叫她們過來一起練習，才能配合出那麼好默契。」

上屆世大運就是女團成員之一，最終僅拿下第5名的陳歆雅表示，上次成績不佳一度感到相當難過，但也讓這次奪金變得很有意義。同為上屆成員的郭彥妤也說：「真的很感動也很激動，因為努力了很久，我們也扛住了壓力。」

這次新加入團隊的楊長螢則說：「我和隊友都非常努力，讓我們對於奪金一直都很有自信。在拿下台灣的第一面獎牌後，希望接下來大家能夠愈拿愈多。」

除了女團摘下金牌為我國代表團拿下本屆首面獎牌外，柯翔碩／黃奕承／陳孝澤組成的男團，也繳出僅次於南韓和中國大陸的平均分8.866分，為台灣拿下一面銅牌。

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跆拳道 世大運

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