世大運德國登場 營養師：每日必備茶葉蛋照護台選手

一顆熱騰騰的茶葉蛋，撫慰選手征戰異鄉的緊張情緒。德國萊茵魯爾世大運期間，台灣後勤團隊設立膳食廚房，為近200名選手每日備餐。膳食廚房負責人、營養師潘奕廷說：「茶葉蛋是每日必備，不僅富含蛋白質，也讓選手有回家的感覺。」

萊茵魯爾世大運於7月16日至27日舉行，賽事橫跨德國魯爾工業區與柏林。來自台灣的196名選手將與全球近萬名運動員角逐羽球、游泳、籃球等15項賽事。

延續去年巴黎奧運經驗，本屆賽會同樣設置中華隊中繼站，由國家運動訓練中心與國家運動科學中心共同組隊，提供膳食、物理治療、運動防護、營養與心理諮詢等全方位照護，是選手最堅實的後盾。

萊茵魯爾地區的膳食廚房由一名廚師、兩名廚工與兩名營養師組成；柏林則由另一處廚房支援排球與游泳代表隊，並由當地台商協助採買食材。

後勤團隊從清晨備餐到深夜收工，支援人數由去年的50人增至近200人。潘奕廷接受中央社訪問時表示，今年改為「每日現煮、熱送到場」，雖然流程更繁複，卻更貼近選手需求。

他指出，海外中繼站制度自2018年啟動，本屆世大運首次安排膳食廚房事前踩點，實地了解當地條件，有助於後續備餐規劃。

例如今年2月赴德踩點時就發現，當地超市難以購得台灣常用的薄肉片，租用的廚房中又配有多個烤箱，因此菜單改以烤製料理為主，並避免海鮮與生食，降低過敏與腸胃不適風險。

協助在地採買的台僑楊昇民觀察到，膳食廚房對食品安全的要求幾近苛求，整個廚房甚至找不到一根釘書針。原來為防止異物掉入餐點，廚房所有紙條都以膠帶黏貼。

楊昇民告訴中央社，「他們把選手健康放在第一優先，連最小細節都不馬虎，真的讓我很佩服。」

除了確保營養與衛生，讓選手吃得安心、獲得情緒支持也是後勤團隊的重要任務。任職國訓中心逾10年、熟悉選手口味的潘奕廷說，大家最愛的料理是肉燥飯，咖哩飯與各式丼飯也都很受歡迎。

他回憶，去年巴黎奧運期間，選手村為響應永續理念，設計35%無肉餐點，許多國際選手因此抱怨蛋白質攝取不足，甚至質疑「這麼大的賽會，連水煮蛋都準備不足，怎麼補充體力？」不少國家緊急加派廚師前往巴黎支援。

當時，不少國際選手對中華隊未遭遇「蛋荒」投以羨慕的目光。潘奕廷說：「還好我們早就準備好了，在巴黎奧運期間不只有水煮蛋，還有不間斷供應的茶葉蛋。」

茶葉蛋可說是中華隊每次海外出征時不可或缺的「靈魂食物」，也是膳食廚房的標配。潘奕廷表示，有些選手比賽當天因緊張或腸胃敏感無法吃太多，這時候茶葉蛋是很理想的營養補充來源，既能補蛋白質，也不會造成身體負擔。

「不僅富含蛋白質，茶葉蛋獨有的『台灣味』，也讓選手在海外吃到時往往會很感動。」他說，今年世大運汲取過往經驗，除了每日餐點提供茶葉蛋外，還特別用大同電鍋常備一鍋放在膳食廚房的休息區，讓選手隨時都吃得到。

記者電訪結束後詢問，是否能提供茶葉蛋照片，潘奕廷笑說稍等一下，因為剛放上休息區的茶葉蛋已被選手搶光，現在正在加緊現煮新的一鍋中。

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