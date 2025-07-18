世大運／女子跆拳道品勢團體摘金 3女將：感動和激動

台灣跆拳道代表隊今天靠著楊長螢、郭彥妤、陳歆雅，在女子品勢團體決賽以8.849分摘下台灣本屆世大運首金；3名女將都表示，很感動也很激動，希望代表隊可以多拿獎牌。

陳歆雅紅著眼眶賽後接受媒體訪問時表示，上屆只有獲得第5名，心情很難過；這次終於拿到金牌，心中非常激動、也很感動，「特別感謝沒有賽程的跆拳道隊友都在場邊加油，讓我上場時感到很嗨。」

楊長螢提到，「我的隊友非常努力，練習時每天都做好自己，其實我們賽前都很有信心（摘金），但真的拿到之後還是非常感動。」

她強調，壓力真的都有一點，「而且我們每個人身上都有傷，不過包括教練、防護員、還有這次的中繼站，都讓我們感受到滿滿的支持，就更有動力在賽場用成績回報大家。」

郭彥妤表示，很感動、也很激動，終於可以頂住壓力，突破所有的環節拿到這面金牌，也希望可以藉由這面金牌，帶動整個代表團的士氣，在接下來的比賽可以多拿金牌。

教練黃珮昀說，今天每個人的發揮都比平常好很多，尤其在自由品勢上面，「我告訴她們好好享受，就當作聽著音樂上場表演就好，在我看來，這幾乎是零失誤的表現。」

黃珮昀有感而發表示，大家從5月11日決選完後，就開始集訓，3個人無時無刻都在培養默契，有時候晚上還會一起加練、培養默契，都是能夠奪金的原因。

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