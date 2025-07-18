聽新聞
0:00 / 0:00
世大運／品勢男團也奪銅 我國單日進帳二面獎牌
世大運跆拳道品勢團體賽在今天登場，我國男團在下午的16強賽先是擊敗厄瓜多挺進到8強，晚間的8強決賽中華隊則是在倒數第二位出賽，最終以公認品勢8.833分、自由品勢8.899分，平均分8.866分拿下銅牌，繼女團奪金後，拿下代表團的第二面獎牌。
世大運跆拳道品勢男團這次由柯翔碩／黃奕承／陳孝澤攜手出擊，在下午的16強賽面對厄瓜多的賽事中，最終也順利取勝挺進到8強賽決賽。
而晚間的8強決賽各國也展開激烈競爭，其中強權南韓在公認品勢與自由品勢都取得超過9分的高分，平均分9.083，成績領先中國大陸的平均分8.999分。
至於倒數第二位出賽的中華隊在公認品勢取得8.833分、自由品勢8.899分，平均分8.866分，在壓軸登場的加拿大出賽前一度暫居第3名，最終加拿大在公認品勢取得8.766分、自由品勢則為8.900分，平均分8.833分，未能超越中華隊，中華隊就以銅牌作收。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言