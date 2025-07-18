快訊

蜘蛛人？71歲翁跳上自強號「攀車廂縫隙」 從樹林搭到板橋被抓了

川普預計推出AI行動計劃 台指期夜盤衝23,300

曹興誠脫口「職棒打假球」比喻藍委 網怒：一句話惹毛全國球迷

聽新聞
0:00 / 0:00

世大運／品勢男團也奪銅 我國單日進帳二面獎牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世大運品勢男團奪下銅牌。圖／大專體總提供
世大運品勢男團奪下銅牌。圖／大專體總提供

世大運跆拳道品勢團體賽在今天登場，我國男團在下午的16強賽先是擊敗厄瓜多挺進到8強，晚間的8強決賽中華隊則是在倒數第二位出賽，最終以公認品勢8.833分、自由品勢8.899分，平均分8.866分拿下銅牌，繼女團奪金後，拿下代表團的第二面獎牌。

世大運跆拳道品勢男團這次由柯翔碩／黃奕承／陳孝澤攜手出擊，在下午的16強賽面對厄瓜多的賽事中，最終也順利取勝挺進到8強賽決賽。

而晚間的8強決賽各國也展開激烈競爭，其中強權南韓在公認品勢與自由品勢都取得超過9分的高分，平均分9.083，成績領先中國大陸的平均分8.999分。

至於倒數第二位出賽的中華隊在公認品勢取得8.833分、自由品勢8.899分，平均分8.866分，在壓軸登場的加拿大出賽前一度暫居第3名，最終加拿大在公認品勢取得8.766分、自由品勢則為8.900分，平均分8.833分，未能超越中華隊，中華隊就以銅牌作收。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

跆拳道 中華隊

延伸閱讀

世大運／僅培養默契2個月 品勢女團摘金教練直呼出乎意料

世大運／代表團首面獎牌出爐 跆拳道品勢女團摘金

世大運／中華女排不敵義大利 仍有機會拚晉級

世大運游泳／兩破全國！ 混血女將韓安齊挑戰頒獎台

相關新聞

世大運／代表團首面獎牌出爐 跆拳道品勢女團摘金

德國萊茵魯爾世大運首面獎牌在今天出爐，我國世大運跆拳道品勢女團，今天在決賽以平均分8.849分拿下金牌，不僅是我國代表團...

世大運／僅培養默契2個月 品勢女團摘金教練直呼出乎意料

德國萊茵魯爾世大運我國品勢女團楊長螢／郭彥妤／陳歆雅，今天在8強決賽以公認品勢、自由品勢平均分8.849分拿下金牌，也是...

日本羽賽／首局一度連得10分仍不敵石宇奇 王子維止步8強

BWF超級750的日本羽球公開賽今天進行8強賽程，其中我國一哥王子維出戰世界排名第3名的中國大陸前球王石宇奇，最終以19...

世大運／品勢男團也奪銅 我國單日進帳二面獎牌

世大運跆拳道品勢團體賽在今天登場，我國男團在下午的16強賽先是擊敗厄瓜多挺進到8強，晚間的8強決賽中華隊則是在倒數第二位...

日本羽球賽／楊博涵劉廣珩逆轉勝 首晉男雙4強

BWF日本羽球公開賽各組4強賽，台灣男雙「寒流組合」楊博涵、劉廣珩，和馬來西亞陳蔚強、亞尤伯鏖戰68分鐘，以18比21、...

足球／爭奪冰淇淋金盃 安聯小小世界盃總決賽周末登場

全國最大規模的兒童足球賽事「2025安聯小小世界盃足球賽」，明天將在天母台北市立大學天母校區展開連續2天的決賽，從全國各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。