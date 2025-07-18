世大運／品勢男團也奪銅 我國單日進帳二面獎牌

世大運跆拳道品勢團體賽在今天登場，我國男團在下午的16強賽先是擊敗厄瓜多挺進到8強，晚間的8強決賽中華隊則是在倒數第二位出賽，最終以公認品勢8.833分、自由品勢8.899分，平均分8.866分拿下銅牌，繼女團奪金後，拿下代表團的第二面獎牌。

世大運跆拳道品勢男團這次由柯翔碩／黃奕承／陳孝澤攜手出擊，在下午的16強賽面對厄瓜多的賽事中，最終也順利取勝挺進到8強賽決賽。

而晚間的8強決賽各國也展開激烈競爭，其中強權南韓在公認品勢與自由品勢都取得超過9分的高分，平均分9.083，成績領先中國大陸的平均分8.999分。

至於倒數第二位出賽的中華隊在公認品勢取得8.833分、自由品勢8.899分，平均分8.866分，在壓軸登場的加拿大出賽前一度暫居第3名，最終加拿大在公認品勢取得8.766分、自由品勢則為8.900分，平均分8.833分，未能超越中華隊，中華隊就以銅牌作收。

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