世大運／僅培養默契2個月 品勢女團摘金教練直呼出乎意料

德國萊茵魯爾世大運我國品勢女團楊長螢／郭彥妤／陳歆雅，今天在8強決賽以公認品勢、自由品勢平均分8.849分拿下金牌，也是代表團本屆賽事的首面獎牌，賽後教練黃珮昀坦言，三人在5月份的選拔決選後才開始培養默契，今天的表現確實是出乎意料，更可以說是零失誤。

來自台師大的楊長螢、郭彥妤以及來自北市大的陳歆雅，今年世大運組成品勢女團出擊，並且在首輪輪空的情況下直接從8強決賽比起，壓軸登場的三人最終在公認品勢8.966分、自由品勢8.732分，平均分8.849分的精彩表現，擊敗強敵南韓與美國奪下金牌，不僅為我國代表團本屆獎牌榜開胡，且還是一面金牌。

對於三人的優異表現，教練黃珮昀表示，「她們三位表現蠻出乎意料，比平常發揮更好，她們為這比賽準備一陣子，其實她們在5月11月決選完才開始培養默契，有兩位過去配合過上屆世大運，新加入的楊長螢也是師大的，晚上有多餘時間就會叫她們過來一起練習，才能配合出那麼好默契。」

黃珮昀指出，在昨天品勢個人賽與混雙挑戰獎牌都無緣拿下後，今天也告訴選手要好好享受比賽，把比賽當作在表演，「今天她們的表現真的比之前都還要更好，幾乎可以說是零失誤的表現，今天壓力算是完全釋放。」

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