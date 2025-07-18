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日本羽球賽／楊博涵劉廣珩逆轉勝 首晉男雙4強
BWF日本羽球公開賽各組4強賽，台灣男雙「寒流組合」楊博涵、劉廣珩，和馬來西亞陳蔚強、亞尤伯鏖戰68分鐘，以18比21、25比23、21比17逆轉勝，首度挺進超級750等級4強。
世界排名第24名的楊博涵、劉廣珩，賽前和世界第26名陳蔚強與亞尤伯（Nur Mohd Azriyn Ayub）交手過1次，在今年5月的馬來西亞大師賽，當時台灣組合直落2獲勝。
今天再度交手，楊博涵、劉廣珩在首局一度以10比3領先，但隨後主動失誤過多，被對手蠶食分數逐漸追上比數，先以18比21敗下陣來。
第2局，楊博涵、劉廣珩在比賽中段雖曾以13比18落後，不過隨後吹起反攻號角，中、前場的平抽擋處理相當出色，幾乎不起高球給對手攻擊機會，拉出7比2攻勢進入Deuce，最終順利以25比23拿下。
打出氣勢的楊博涵、劉廣珩，在第3局雙方5比5平手後，逐漸拉開差距，加上對手體能下滑，台灣組合始終維持著至少3到4分的差距。
台灣組合先靠著楊博涵的一記前場跳殺，取得20比17的3個賽末點，隨後雙方在網前平抽擋多拍來回後，對手的一記回球過短，又讓楊博涵逮到殺球機會，順利收下比賽勝利。
教練陳宏麟接受中央社記者訪問時表示，這場球員很想贏，企圖心都有展現出來，關鍵時刻不起高球做得很好，才能逐漸拉開差距。
楊博涵、劉廣珩晉級4強後，將迎戰世界排名第1的馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin）、吳世飛。
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