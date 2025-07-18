快訊

曾是「木蘭女足」一姐！周台英昔日經歷曝光 今涉台師大抽血案爭議

專訪／「人不是為了恨在活」送別家暴前夫 鮑正芳淡然回首吐心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

世大運／代表團首面獎牌出爐 跆拳道品勢女團摘金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國在德國萊茵魯爾世大運首面獎牌出爐，世大運跆拳道品勢女團，今天在決賽以平均分8.849分拿下金牌。圖／大專體總提供
我國在德國萊茵魯爾世大運首面獎牌出爐，世大運跆拳道品勢女團，今天在決賽以平均分8.849分拿下金牌。圖／大專體總提供

德國萊茵魯爾世大運首面獎牌在今天出爐，我國世大運跆拳道品勢女團，今天在決賽以平均分8.849分拿下金牌，不僅是我國代表團本屆賽事的首面獎牌也是首面金牌。

上屆成都世大運我國在跆拳道共計拿下10面獎牌，其中包括女子個人品勢胡子萱奪下銀牌、混雙品勢徐語澤／黃品潔拿下銅牌，而本屆萊茵魯爾世大運，品勢也被寄望為代表團開出首面獎牌。

儘管在首日的個人賽與混雙賽事未能搶下獎牌，但今天登場的團體賽事，中華隊也再度獲得衝擊獎牌機會，晚間在8強決賽壓軸登場的我國女團楊長螢／郭彥妤／陳歆雅，最終就以平均分8.849分，擊敗南韓與美國奪下金牌，也是我國代表團本屆賽事的首面金牌與獎牌，而晚間我國男團也將在8強賽登場，續拚第二面獎牌。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

跆拳道 成都世大運 中華隊

延伸閱讀

世大運／中華女排不敵義大利 仍有機會拚晉級

世大運游泳／兩破全國！ 混血女將韓安齊挑戰頒獎台

世大運跆拳道／決賽接連失誤 品勢混雙無緣獎牌

世大運／中華男排反撲差一點 不敵澳洲吞預賽首敗

相關新聞

日本羽賽／首局一度連得10分仍不敵石宇奇 王子維止步8強

BWF超級750的日本羽球公開賽今天進行8強賽程，其中我國一哥王子維出戰世界排名第3名的中國大陸前球王石宇奇，最終以19...

世大運／代表團首面獎牌出爐 跆拳道品勢女團摘金

德國萊茵魯爾世大運首面獎牌在今天出爐，我國世大運跆拳道品勢女團，今天在決賽以平均分8.849分拿下金牌，不僅是我國代表團...

足球／爭奪冰淇淋金盃 安聯小小世界盃總決賽周末登場

全國最大規模的兒童足球賽事「2025安聯小小世界盃足球賽」，明天將在天母台北市立大學天母校區展開連續2天的決賽，從全國各...

日本羽賽／化解4賽末點逆轉 劉廣珩／楊博涵挺進男雙4強

BWF超級750的日本羽球公開賽今天進行8強賽程，在我國兩名男單王子維、戚又仁相繼止步後，男雙的劉廣珩／楊博涵則成為我國...

早安台北城市路跑明年1月登場 謝喜恩找回好身材盼向半馬挑戰

由展逸國際企業主辦的「2026 Good Morning TAIPEI 早安台北城市路跑」將於明年1月4日登場，也是年度...

台灣西洋棋國際公開賽登場 雙特級大師表演賽吸睛

由中華民國西洋棋協會主辦的2025 CTCA台灣西洋棋國際公開賽，昨天於桃園天際尊爵大飯店正式開幕，吸引來自16個國家的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。