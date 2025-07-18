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世大運／代表團首面獎牌出爐 跆拳道品勢女團摘金
德國萊茵魯爾世大運首面獎牌在今天出爐，我國世大運跆拳道品勢女團，今天在決賽以平均分8.849分拿下金牌，不僅是我國代表團本屆賽事的首面獎牌也是首面金牌。
上屆成都世大運我國在跆拳道共計拿下10面獎牌，其中包括女子個人品勢胡子萱奪下銀牌、混雙品勢徐語澤／黃品潔拿下銅牌，而本屆萊茵魯爾世大運，品勢也被寄望為代表團開出首面獎牌。
儘管在首日的個人賽與混雙賽事未能搶下獎牌，但今天登場的團體賽事，中華隊也再度獲得衝擊獎牌機會，晚間在8強決賽壓軸登場的我國女團楊長螢／郭彥妤／陳歆雅，最終就以平均分8.849分，擊敗南韓與美國奪下金牌，也是我國代表團本屆賽事的首面金牌與獎牌，而晚間我國男團也將在8強賽登場，續拚第二面獎牌。
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