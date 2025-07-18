曾縱身躍下台北101 奧地利極限運動家意外猝逝

敢於挑戰死亡的奧地利極限運動家鮑加納今天在義大利因滑翔傘意外而猝逝，享年56歲。他2007年翻越台北101大樓露天觀景台護欄並縱身躍下，從當時世界第一高樓定點跳傘成功。

鮑加納（Felix Baumgartner）2012年從太空邊緣驚人一躍，打破音障而突破人體極限，至今仍令全球粉絲嘖嘖稱奇。

英國「衛報」（The Guardian）報導，鮑加納的機動滑翔傘今天在義大利中部馬爾凱大區（Marche）的聖埃爾皮迪奧港（Porto Sant’Elpidio）上空失控後，墜入一家旅館的游泳池中。媒體報導，當時池中數人目擊這起意外，事故原因暫不得而知。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，有人在鮑加納社群媒體帳號下方留言說「風太強」，並上傳一張陰天背景下風向袋全展的照片。

法新社報導，以「無畏無懼的菲利克斯」名號為人所知的鮑加納2012年在地球上空超過3萬8000公尺的太空邊緣，從吊掛在巨大氦氣球下座艙外的1個小擱板縱身躍下，使他名留青史。

手臂上黥有「為飛而生」（born to fly）刺青的鮑加納當時從加壓艙自由落體般墜下時，最高時速達到1357.6公里，寫下紀錄。

義大利馬爾凱大區緊急服務官員向法新社證實，鮑加納今天不幸喪生。

跳傘運動員和直升機飛行員是鮑加納兒時的兩個夢想。奧地利媒體曾引述他的說法報導：「我向來渴望在空中飛翔。我爬樹，想從高處看世界。」

挑戰從地球邊緣躍下的「紅牛平流層」（Red BullStratos）計畫，2012年在美國新墨西哥州的沙漠中成功創造歷史。鮑加納說，為這項傳奇色彩濃厚的挑戰所作訓練，其實從26年前的1986年，他首度跳出飛機翱翔天際時就已經開始。

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