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足球／爭奪冰淇淋金盃 安聯小小世界盃總決賽周末登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025安聯小小世界盃足球賽決賽，周末將在台北市立大學天母校區展開。圖／中華民國迷你足球協會提供
2025安聯小小世界盃足球賽決賽，周末將在台北市立大學天母校區展開。圖／中華民國迷你足球協會提供

全國最大規模的兒童足球賽事「2025安聯小小世界盃足球賽」，明天將在天母台北市立大學天母校區展開連續2天的決賽，從全國各地包含離島共計1204隊中晉級到決賽的40支球隊，將爭奪象徵一年一度最高榮譽的冰淇淋金盃。

今年安聯小小世界盃足球賽參賽報名隊數再度刷新紀錄，從去年的1107隊成長至1204隊，吸引超過1萬2000個家庭熱情投入，一同見證孩子在球場上揮灑汗水、實踐夢想。

安聯人壽表示，安聯小小世界盃秉持「因為熱愛，為夢守護」的品牌精神，持續深耕台灣，投入青少年體育與社區發展，今年特別推出「FOR LOVE 因為熱愛」的口號，期盼號召所有小球員和家長回歸踢球的初心，享受足球帶來的健康、快樂與團隊精神。透過小小世界盃等多元計畫，與家庭一起陪伴孩子成長， 創造健康快樂的未來。安聯人壽特別強調，期望家長能在孩子學習足球的歷程中給予最大支持與陪伴，成為孩子最堅強的後盾。

中華民國迷你足球協會秘書長張武業表示，今年與安聯人壽共同響應 「FIFA Football for Schools 」推動健康教育與性別平權計畫，並且在FIFA全球「Football for Schools（F4S）」計畫的願景下，安聯人壽持續透過足球增進青少年健康，培養良好的社交、教育與團隊合作能力。今年賽事更特別設立 「木蘭獎」，從眾多參賽選手中選出最具潛力與表現優異的女子MVP，鼓勵更多女孩投入足球運動，落實性別平等，開創更多女足未來的可能。

因此，迷你足球協會特別邀請在學成績優異曾獲得總統教育獎全子于擔任 「Football for Schools（F4S）」活動大使，率領醒吾高中的國腳學姊學妹們與U6的小球員展開足球體驗活動，透過場上的交流互動，讓小球員更了解足球，也因此更熱愛足球運動。

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