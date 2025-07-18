日本羽賽／化解4賽末點逆轉 劉廣珩／楊博涵挺進男雙4強

BWF超級750的日本羽球公開賽今天進行8強賽程，在我國兩名男單王子維、戚又仁相繼止步後，男雙的劉廣珩／楊博涵則成為我國最後希望，在8強賽面對馬來西亞陳蔚強／阿育（Nur Mohd Azriyn Ayub），最終以18：21、25：23、21：17逆轉勝出，挺進到4強賽。

世界排名第24名的劉廣珩／楊博涵，今天在男雙8強賽碰上世界排名第26名的馬來西亞陳蔚強／阿育，雙方今年曾在馬來西亞名人賽交手，當時由劉廣珩／楊博涵以直落二取勝。

不過雙方今天再度碰頭，劉廣珩／楊博涵卻打得一點都不輕鬆，在首局開賽後一度連得7分後，馬來西亞組合不但沒有放棄逐漸將差距縮小，還靠著局中一波5：0的攻勢逆轉戰局，雙方也回到拉鋸階段，在18：18後，馬來西亞組合拉出一波3：0關門攻勢，以21：18逆轉拿下首局。

第二局雙方依舊打得難分難解，馬來西亞組合一度取得20：18兩個賽末點，但劉廣珩／楊博涵展現十足韌性，在化解對手4個賽末點的情況下，以25：23扳平戰局，決勝局劉廣珩／楊博涵更在局中擺脫馬來西亞組合的糾纏，最終以21：17險勝，挺進到4強賽，也是兩人繼今年瑞士公開賽後再度挺進4強，並創下合拍以來在750等級賽事的最佳成績。

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