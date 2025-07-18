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早安台北城市路跑明年1月登場 謝喜恩找回好身材盼向半馬挑戰

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
由展逸國際企業主辦的「2026 Good Morning TAIPEI 早安台北城市路跑」將於明年1月4日登場。記者劉肇育／攝影
由展逸國際企業主辦的「2026 Good Morning TAIPEI 早安台北城市路跑」將於明年1月4日登場。記者劉肇育／攝影

由展逸國際企業主辦的「2026 Good Morning TAIPEI 早安台北城市路跑」將於明年1月4日登場，也是年度首場半程馬拉松盛事，在今天的記者會上更邀請到4位城市女力大使噴射機阿嬤林潘秀雲、田徑好手謝喜恩、長跑精靈蘇鳳婷、鐵人獸醫郭霏到場，以及在德國參加世大運的「跨欄甜心」張博雅錄製影片，為活動站台。

首屆Good Morning TAIPEI 早安台北城市路跑將以「城市女力．英雄傳奇」為主題，並邀請五位橫跨不同世代，各有其戰鬥故事的運動界代表傳奇擔任城市女力大使，傳遞「成為自己心中的英雄」的賽事精神與時代價值。

展逸國際企業董事長張憲銘表示，這次的賽事將是全新的篇章與開始，也是要對外宣告將用路跑賽事踏入「BE HEROES」的新紀元，「從棒球、籃球、足球到網球，現在跨入到路跑，『BE HEROES』的核心精神不是要做全民的英雄，而是要做自己的英雄，做自己人生賽道上的英雄，這才是我們想傳遞的精神。」

在今天記者會上五位城市女力大使除了前往德國參加世大運的張博雅透過影片外，另外四人噴射機阿嬤林潘秀雲、田徑好手謝喜恩、長跑精靈蘇鳳婷、鐵人獸醫郭霏都到場站台。

由展逸國際企業主辦的「2026 Good Morning TAIPEI 早安台北城市路跑」將於明年1月4日登場。記者劉肇育／攝影
由展逸國際企業主辦的「2026 Good Morning TAIPEI 早安台北城市路跑」將於明年1月4日登場。記者劉肇育／攝影

其中謝喜恩在去年底晉升母親角色，不過從懷孕期間仍參加半馬賽事，到產後仍維持運動習慣，甚至日前還在世壯運登場，她說：「在家庭和職場上，大家常常因他人期待而成為別人想要的樣子，但在田徑場上，我更可以找回自己的樣子。」

謝喜恩透露，自己在產後一度比過去胖了8公斤，讓她決心透過運動習慣找回好身材，現在每天除了帶隊、顧小孩外，也都會花約兩小時時間進行訓練，明年的早安台北城市路跑也希望能向半馬組挑戰。

Good Morning TAIPEI 早安台北城市路跑將於7月21日中午12點開放報名，賽事則將於2026年1月4日在大佳河濱公園盛大舉行，並規劃21公里半馬、10公里和4公里三大組別，預計將將吸引7000名跑者共襄盛舉。

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謝喜恩 田徑 張博雅

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