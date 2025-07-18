日本羽賽／首局一度連得10分仍不敵石宇奇 王子維止步8強

BWF超級750的日本羽球公開賽今天進行8強賽程，其中我國的王子維出戰世界排名第3名的中國大陸前球王石宇奇，最終以19：21、10：21敗下陣來，無緣4強。

過去三站賽事都是一輪遊的王子維，本周轉戰日本公開賽總算擺脫低潮，在32強與16強分別擊敗瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen）和李詩灃，繼台北羽球公開賽後再度挺進到8強賽。

而今天則是碰上世界排名第3名的前球王石宇奇，雙方過去6度交手王子維僅拿過一勝，且已經是2013年的亞青賽，之後則是苦吞對戰5連敗。

雙方今天再度碰頭，開賽後石宇奇一度打出8：0的攻勢，但王子維接下來卻連拿10分逆轉戰局，並度取得16：13領先，不過石宇奇在關鍵時刻穩住陣腳，以一波5：0再度要回領先，並以21：19先下一城。

第二局石宇奇乘勝追擊，開局後就一路保持領先，並且在13：10領先時打出一波8：0關門攻勢，以21：10勝出，搶下4強賽門票，而王子維雖然無緣4強，但也揮別近期的低潮。

至於我國另外一名男單好手戚又仁，今天則是在8強賽面對法國年輕好手拉尼耶（Alex Lanier），最終以16：21、14：21敗下陣來，我國將僅剩下晚間將出賽的男雙組合劉廣珩／楊博涵，將在8強賽對上泰國組合。

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